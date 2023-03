Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marcel Weigel zirkelt den Ball ins Netz. Damit erkämpft sich der TB Jahn Zeiskam in Unterzahl ein 2:2 in Kandel. 350 Zuschauer kommen zum Verbandsligaderby, keiner kann am Bienwaldstadion parken.

Nach dem 2:2 war die Freude auf Zeiskamer Seite am Mittwochabend größer. Die Elf von Stefan Ronecker, über eine Stunde war sie in Unterzahl, hatte zweimal einen Rückstand egalisiert.