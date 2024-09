Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam bleibt als Tabellenfünfter auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen und holt beim zwei Punkte vor ihm liegenden SV Alemannia Waldalgesheim ein 1:1.

Bereits in der ersten Minute bot sich Martin Musulin die große Chance zum 0:1, er schoss am Tor vorbei. In einem ausgeglichenen Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften verteidigte Zeiskam gut und ließ nichts zu, was aber auch auf den Gastgeber mit bisher erst acht Gegentreffern zutraf. In der 40. Minute hatte Leo Ohlinger nach einem langen Ball von Marvin Benefo die nächste Chance. In der 56. Minute schlug Pierre Merkel – früher Eintracht Braunschweig – mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 zu. Zeiskam spielte weiter nach vorne. Das 1:1 war eine Frage der Zeit. Eine Flanke von Benefo, die zu kurz abgewehrt vor die Füße vom für den verletzten Jonas Dörrzapf eingewechselten Florian Simon fiel, verwandelte dieser in der 76. Minute. Jedes Team musste noch eine Zehn-Minuten-Strafe hinnehmen.

„Ich mache meiner Mannschaft ein Riesenkompliment, wie sie sich bei dieser mit zehn Mann verteidigenden Spitzenmannschaft geschlagen hat und nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Wir hätten auch gewinnen können“, so Trainer Jannick Immel in der Pressekonferenz. Am Donnerstag geht es um 15 Uhr zu Hause gegen den FK Pirmasens II.