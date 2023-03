Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam bekommt seinen gewünschten Mittelstürmer. Sven Kronemayer (20) wechselt zur kommenden Saison vom FC Astoria Walldorf II. Der 1,84 Meter große Stürmer sei sehr torgefährlich und der absolute Wunschspieler des TB Jahn gewesen, so Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff. Kronemayer durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Karlsruher SC, wo er in der U17- und U19-Bundesliga spielte. Der Stürmer spielte auch zweimal für die U17-Nationalmannschaft. Pfaff: „Wir sind seit Dezember mit dem Spieler in Kontakt. Vorher war der Wechsel nicht machbar, jetzt sind wir froh, dass wir den Spieler bekommen konnten.“