Nach zwei Wochen ohne Spiel fährt der sieglose Verbandsligist TB Jahn Zeiskam nach Dudenhofen. Mit einem Mittelstürmer, der nur einmal den roten Karton gesehen hat.

Unglücklicher hätte der Start in die neue Saison für den TB Jahn Zeiskam in der Fußball-Verbandsliga Südwest nicht sein können. Die ersten beiden Spiele wurden verloren. Am