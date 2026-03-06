Für eine große Überraschung sorgten die jungen Turnerinnen der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth. Sie sind elf oder zwölf Jahre alt, sind in der Klasse 5b und turnen alle beim TV Neuburg. Trotzdem trauten sie sich, im Wettkampf III (U16) beim Regionalentscheid in Haßloch zu starten. „Weil sie so gut sind“, sagt ihr betreuender Lehrer Stefan Reiser, der im Turnverein im ASV Landau seit vielen Jahren aktiv und als Trainer tätig ist.

Lara Geißler, Sofia Köhler, Lina Wünsch und Mila Pfirmann belegten in einem großen Teilnehmerfeld mit elf Mannschaften den zweiten Platz. „Sie zeigten an allen Geräten technisch sehr saubere und ausdrucksstarke Übungen. Sie waren an jedem Gerät – abgesehen von der Siegermannschaft der IGS Mainz-Bretzenheim mit deutschen Spitzenturnerinnen – besser als die anderen Mannschaften“, so Reiser. Clara Wojnar aus der Klasse 7c der IGS Wörth, die verletzungsbedingt nicht turnen konnte, unterstützte ihn. Angefeuert wurden die Mädchen von vielen mitgereisten Eltern und ihren Vereinstrainerinnen Luisa und Sophia Reinhard, wobei Letztgenannte auch als Kampfrichterin im Einsatz war.

Aufgrund des hohen Punkteergebnisses darf die Mannschaft jetzt am Montag, 9. März, zum Landesfinale – wieder in Haßloch – fahren.