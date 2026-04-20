TuS Knittelsheim geht gestärkt aus dem Landesliga-Derby gegen den FSV Offenbach. Die Gäste hadern mit vergebenen Chancen. Eine Niederlage mit großen Auswirkungen?

Für die größte Überraschung des südpfälzischen Fußballwochenendes sorgte der TuS Knittelsheim: Die abstiegsbedrohten Gastgeber haben durch den 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FSV Offenbach für ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Ost gesorgt. Die Gelb-Schwarzen verkürzten den Rückstand auf vier Punkte auf den viertletzten Platz. Dieser könnte zur Rettung reichen.

Ganz anders die Eindrücke im Lager der Offenbacher Gäste: Dort beurteilte man angesichts sieben Punkten Abstand zum Primus VfR Grünstadt die Situation realistisch. FSV-Sportdirektor Michael Wachler: „Wir hätten heute ewig spielen können, ein Torerfolg wäre uns nicht gelungen. Der Zug zur direkten Meisterschaft ist damit wohl abgefahren.“ Offenbach trennen nun bereits acht Punkte von Platz eins – bei noch fünf Spielen.

Offenbach kann Chancenplus nicht nutzen

Die Offenbacher hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, erarbeiteten sich vor allem in der ersten Hälfte ein Chancenplus. „Doch wir haben endlich mal zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, sagte ein erleichterter TuS-Coach Yannick Kindler. Er bescheinigte seiner Elf „einen äußerst engagierten Auftritt wie bereits eine Woche zuvor“. Für seinen Matchplan, bei dem das Mittelfeld schnell überbrückt werden und die Defensive sicher stehen sollte, kassierte er ein dickes Lob von seinem Fußballboss Patrick Richter. Im Waldvogelpark in Knittelsheim war mächtig was los, etwa 300 Fans sahen alle Facetten eines echten Derbys zwischen zwei nur fünf Kilometer voneinander entfernten Fußballvereinen. Vor dem Strafstoß zur 1:0-Führung durch Florian Richter hatte Jakob Born Francisco Chlipala gefoult, Turgay Kar staubte zum 2:0 aus abseitsverdächtiger Position ab. Den Deckel darauf machte in der Nachspielzeit Joker Leon Weitzel, der zuvor beim 2:0-Sieg der zweiten Mannschaft gegen Zeiskam II über die volle Distanz im Einsatz war.

Das Nachbarschaftsduell war zwar nicht unfair, dafür gab es aber dennoch einige hitzige Phasen. Beim Stand von 2:0 geriet Offenbach wegen einer Zeitstrafe für Kapitän Tim Hörner in Unterzahl. Insgesamt gab es vier Gelbe Karten und zwei Mal Rot: Offenbachs Tobias Manger foulte Florian Richter von hinten, TuS-Akteur Francisco Chlipala meckerte nach seiner Zeitstrafe weiter.

Faire Verlierer aus Offenbach

Die Offenbacher erwiesen sich nach als faire Verlierer. Trainer Yanik Wagner meinte: „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und haben nie aufgesteckt, immer mutig nach vorne gespielt. Doch die 1:0-Führung war verdient, weil Knittelsheim da mehr Intensität auf den Platz brachte. Der Gegner konnte die herrschende Emotionalität auch für sich nutzen.“ Auch Geschäftsführer Reinhold Lutz sprach von einem „nicht unverdienten Sieg der Knittelsheimer, die vor dem gegnerischen Tor einfach effizienter und kaltschnäuziger waren.“

Und wie sah es Urgestein Florian Schmidt, dem besten Knittelsheimer? „Vor der Pause hatten wir in manchen Situationen mächtig Glück. Danach hatten wir vielleicht 10 Prozent mehr Energie und absoluten Siegeswillen.“