Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam verpflichtet ab Sommer den kroatischen Innenverteidiger Martin Musulin. Der 23-Jährige kommt vom nordbadischen Verbandsligisten FC Germania Friedrichstal und wohnt in Bruchsal.

Da Innenverteidiger Johann Mees, der ein Jahr im Ausland verbrachte, vorerst nicht zur Mannschaft zurückkommen werde, habe der Verein auf der Position reagieren müssen, sagte Teammanager Patrick Pfaff. Zeiskams Spielmacher und künftiger Cotrainer Sanel Catovic habe ihm und dem künftigen Trainer Jannick Immel den Tipp gegeben. Musulin spielte in der Dritten und Zweiten Liga Kroatiens sowie in der Zweiten Liga Zyperns. „Er ist sehr zweikampf- und kopfballstark, hat ein gutes Aufbauspiel, eine gute Physis und ist schnell. Er bringt alles mit, was ein Innenverteidiger braucht“, betont Pfaff. Das Vorbild des Kroaten sei Sergio Ramos. Damit stünden bereits 20 Spieler für den Kader der kommenden Saison fest. Ein offensiver Außenbahnspieler, ein Zehner und ein Stürmer sollen noch kommen.