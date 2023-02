Drei Jungen sind gerade im Hallentraining mit Vereinstrainer Frank Bohlender. Auch wenn er souverän die Tennis-Pfalzmeisterschaft der Herren 55 gewann, weiß er noch nicht, ob er die Altersklassen-Hallen-DM spielen wird. Die Medenrunde im Sommer wird er im Herren-50-Team seines Vereins TC SW Landau in der Südwestliga angehen. Im Sommer hat der 54-Jährige einiges vor.

Herr Bohlender, bei der Hallen-Pfalzmeisterschaft haben Sie in vier Matches ein Spiel abgegeben. Haben Sie für die Hallen-DM der Senioren Anfang März in Essen gemeldet?

Ich weiß noch nicht, ob ich mich anmelde. Da müsste ich mit meinem Club reden, ob das geht. Ich wäre ein paar Tage weg. Die Landesmeisterschaft Ende März in Ingelheim will ich spielen, das lässt sich zeitlich koordinieren. Und die DM im Sommer. Da rechne ich mir etwas aus in meiner neuen Altersklasse.

Sie spielen wenig spektakulär, aber erfolgreich. Wie machen Sie das?

Es gewinnt immer der, der den Ball einmal mehr reinspielt als der Gegner. Ich bin körperlich fit, mache wenig Fehler und kann den Ball so platzieren, dass mir mein Gegner nicht wehtun kann.

Wie gewinnt man gegen Sie?

Schwierig (lacht). Wenn man extrem schnell spielen kann. Jüngere können mich unter Druck setzen. In meiner neuen Altersklasse habe ich vor keinem Angst in Deutschland.