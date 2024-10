Es ist vollbracht: Die U13 der Kooperation Landau/Bad Friedrichshall ist Meister der Skaterhockey-Schülerliga Baden-Württemberg. Mit dem 14:3-Heimerfolg gegen die Teamgemeinschaft Gärtringen/Spaichingen gelang der Mannschaft der nötige Sieg, um noch am Tabellenführer aus Assenheim vorbeizuziehen.

In einer gut besuchten Halle sorgte die Mannschaft von Beginn an für klare Verhältnisse, sodass alle Spielerinnen und Spieler in den Genuss kamen, vor Familie, Freunden und Verantwortlichen vorzuspielen. Mit stolzer Brust und mit Meistershirts ausgestattet, wartete das Team gespannt auf den Moment, als Team-Captain Nathan, Liga-Topscorer mit weit über 80 Toren, den Meisterpokal entgegennehmen und es sich von den begeisterten Zuschauern feiern lassen durfte.

Im Anschluss gewannen die Aktiven mit 14:9 und schlossen die Runde auf Platz vier ab. Sechs Spieler, die noch für die U19-Altersklasse spielberechtigt waren, wurden integriert. In der Altersklasse U16 stehen die nächsten Perspektivspieler in den Startlöchern.