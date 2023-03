Überall wird von Inklusion gesprochen. In der TS Germersheim wird sie längst gelebt. Jeden Samstag treffen sich hier Menschen zum Ballsport. Manche sind noch sehr jung, andere fast im Rentenalter. Und es gibt Sportler mit Beeinträchtigungen.

Eycke Brescher ist Trainer in der Turnerschaft Germersheim. Jeden Samstagmorgen bietet er zwei Stunden lang Ballsportarten an. In seiner bunt gemischten Gruppe trainieren auch Marvin und Nick mit. Was die drei und die gesamte Gruppe verbindet? Eine herrliche Normalität im Umgang miteinander, auch wenn es auf den ersten Blick manch einem anders erscheinen mag. Alle zusammen zeigen, wie gut Inklusion im Sport funktionieren kann.

Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr. Sportler von gerade mal 18 Jahren bis hin zu welchen im rentennahen Alter betreten die Sporthalle der Richard-von-Weizsäcker-Realschule. Alle sind gut gelaunt und freuen sich auf das Training aus Basket-, Hand- und Fußball, gepaart mit verschiedenen Dehn- und Kräftigungsübungen. Mit dabei sind auch Marvin, der das Downsyndrom hat, und Nick, der Autist ist. Beide sind mit Eifer dabei und nehmen ohne Probleme am Training teil. Sie sind in der Gruppe vollständig akzeptiert und integriert.

„Marvin, mach ihn rein!“ ruft ihm ein Sportler beim erfolgreichen Korbleger zu. „Super Parade!“, ist ein anderer Teamkollege begeistert, als Nick einen Torschuss erfolgreich abwehrt. Trainer Brescher, hauptberuflich für die Bundeswehr tätig, und seine Mannschaft zeigen Woche für Woche, welche Möglichkeiten der Sport und die Inklusion Menschen bietet, die vielleicht auf den ersten Blick nicht „normal“ erscheinen.

Doch was ist heutzutage schon normal? In der Ballsportgruppe jedenfalls läuft das Training ganz gewöhnlich ab. „Mir macht jede Ballsportart Spaß. Hauptsache, ich kann hier jeden Samstag etwas Sport machen und Spaß haben“, erzählt der sichtlich gut gelaunte Marvin.

Trainer Brescher und seine Gruppe zeigen, wie gut und vor allem einfach Inklusion im Sport funktionieren kann. Auch der Vereinsvorsitzende Peter Auer ist sehr angetan von Breschers Engagement. „So stelle ich mir Inklusion vor: als Selbstverständnis, ohne darüber nachzudenken. Das ist für mich gelebte Gemeinschaft“, zeigt der Vereinschef begeistert.

Kontakt

Wer sich für die Ballsportgruppe der TS Germersheim interessiert, wendet sich an Abteilungsleiterin Gaby Kaiser-Stierheim, Telefon 07274 7253, E-Mail

breitenfreizeitsport@turnerschaft-germersheim.de