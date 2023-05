Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam ging es etwa so wie dem Hasen bei seinem Wettstreit mit dem Igel, dachte Betreuer Joachim Keiber nach dem Spiel in der Handball-Oberliga der Männer an die Fabel der Brüder Grimm. Die Südpfälzer verloren mit 28:31 (11:14) gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen. Die OBK-Frauen hatten mehr Zuschauer und gewannen gegen den HC Koblenz.

Das 28:24 (13:11) war der siebte Erfolg unter Trainer Christoph Morio in den vergangenen neun Spielen. Laura Winter verwandelte in der 11. Minute ihren dritten Siebenmeter, das 6:0 war ihr viertes