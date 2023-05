Martin Theisinger, Yannik Frey, Georg Theisinger und Laurenz Theisinger von der DJK-Segelfluggemeinschaft Landau treten bei den deutschen Segelflugmeisterschaften an, die vom 28. Mai bis 10. Juni in Bayreuth stattfinden.

Das Landauer Quartett startet in der Doppelsitzerklasse, Martin zusammen mit Yannik im eigenen Arcus M, Laurenz mit seinem Vater Georg Theisinger in der vereinseigenen ASG-32. Parallel starten Piloten in der offenen Klasse und der 18-Meter-Klasse. 90 Teilnehmer aus 64 Vereinen versammeln sich, in der Doppelsitzerklasse sind es 29 Teams.

Georg und Martin Theisinger sind alte Hasen in der Wettbewerbsszene. Beide sind mehrmals Deutsche Meister in der 15-Meter-Klasse und haben an Welt– und Europameisterschaften teilgenommen. Yannik Frey bildet zusammen mit Martin Theisinger seit einigen Jahren ein erfolgreiches Doppelsitzerteam. So konnten sie im vergangenen Jahr den Hahnweide-Wettbewerb auf der schwäbischen Alb gewinnen, wegen des starken internationalen Teilnehmerfeldes auch „kleine Weltmeisterschaft“ genannt.

Laurenz und Georg Theisinger nehmen das erste Mal gemeinsam im Doppelsitzer teil. Das Besondere am doppelsitzigen Fliegen: Die vielfältigen Herausforderungen, die sich bei einem Wettbewerbsflug stellen, verteilen sich auf zwei Schultern. Während der eine sich auf das Steuern des Flugzeuges und das saubere Fliegen konzentriert, kann der andere den Luftraum und das Wettergeschehen beobachten.