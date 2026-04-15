Am Samstag steigt der IHC Landau in die Meisterschaft ein. Am Sonntag stellt er sein Projekt in Siebeldingen vor.

Für den Inline-Hockey-Club (IHC) Landau stehen wichtige Ereignisse an. Während am Samstag im Schulzentrum Ost der sportliche Startschuss für die neue Saison fällt, blickt der Verein bei seinem öffentlichen Infotag am Sonntag in Siebeldingen auf seine langfristige Zukunft.

Die erste Mannschaft des IHC empfängt am Samstag um 16 Uhr den Zweitliga-Absteiger Blue Arrows Sasbach. Sie geht unter der Leitung ihres neuen Cheftrainers Dominic Humbert mit einem jungen Kader in die Spielzeit. Nach einer intensiven Vorbereitung mit lehrreichen Testspielen gegen den Zweitligisten Bad Friedrichshall soll ein Heimsieg her. Die Gäste aus Sasbach, die in der vergangenen Saison noch in der 2. Bundesliga Süd spielten, haben bereits ein Saisonspiel absolviert und mussten sich in Spaichingen etwas überraschend mit 7:10 geschlagen geben. Coach Humbert: „Sasbach wird uns läuferisch alles abverlangen. Aber wir haben in der Vorbereitung gezeigt, was in uns steckt. Wenn wir unsere Struktur konzentriert über 60 Minuten durchziehen, wollen wir die Punkte in Landau behalten.“

Um ein dauerhaftes neues Zuhause

Um 12 Uhr und um 14 Uhr sind Spiele der U13- und U16-Teams, die Jugend des IHC tritt erneut als Spielgemeinschaft unter der Flagge der Roadrunners Bad Friedrichshall an.

Am Sonntag ab 15 Uhr geht es um die infrastrukturelle Zukunft des Landauer Vereins. Er lädt zu einem Infotag an die Tennishalle in Siebeldingen ein. Dort plant der Club den ambitionierten Umbau zu einer eigenen, zukunftsfähigen Spielstätte, die dem Inline-Skaterhockey in der Region dauerhaft ein festes Zuhause geben soll. Besucher haben die Gelegenheit, sich aus erster Hand über den Planungsstand des Hallenprojekts zu informieren, sich das Gelände anzusehen und bei lockerer Atmosphäre mit den Vereinsverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Der IHC Landau betont, dass sich das Gebäude noch nicht im Vereinsbesitz befindet. Tennisplatz-Buchungen für den kommenden Winter laufen wie gewohnt über den bisherigen Eigentümer. „Auch im Falle eines erfolgreichen Kaufs wird die Halle nicht von heute auf morgen zu einer Baustelle. Der Verein hat den laufenden Tennisbetrieb fest im Blick und ist bestrebt, die Auswirkungen auf die anstehende Wintersaison so gering wie möglich zu halten, sodass ein Spielbetrieb weitestgehend gesichert bleibt“, teilt der IHC mit.