Nach einer wechselhaften vergangenen Saison, die nach einem schwierigen Start mit einem verdienten 6:3-Heimsieg gegen den HC Merdingen II endete, steht die erste Mannschaft des IHC Landau vor einem spannenden sportlichen Umbruch.

Die vergangene Spielzeit brachte einige denkwürdige Momente hervor, darunter das 350. Karrieretor von Routinier Jochen Weisbrod. Auch für die kommende Saison in der Regionalliga Süd-West erwartet das Team eine packende Herausforderung gegen altbekannte Rivalen und starke Absteiger. So wagen die Blue Arrows Sasbach nach ihrem Jahr in der 2. Bundesliga Süd den Neustart in der Regionalliga und sind direkt der erste Gegner des IHC im April. Komplettiert wird die Liga von den Zweitmannschaften des HC Merdingen und der Badgers Spaichingen, dem amtierenden Meister Bräunlingen und den Kirrweiler Knights.

Topscorer Sven Frank spielt 2. Liga

Das Gesicht der Landau Mannschaft wird sich spürbar verändern. In der Offensive wird Sven Frank das Team verlassen. Er war 2025 nicht nur vereinsinterner Topscorer, sondern krönte sich mit zehn Toren und sechs Assists in nur acht Spielen sogar zum Topscorer der gesamten Regionalliga ISH-BW. Ihn zieht es nun in die 2. Bundesliga zu den Roadrunners Bad Friedrichshall. Auch Waldemar Frank, seit 2021 beim IHC, wird in dieser Saison nicht mehr für Landau auflaufen.

Dominic Humbert übernimmt

Den größten Wechsel gibt es jedoch an der Seitenlinie: Nach über 200 Spielen im Trikot des IHC Landau hat Dominic Humbert seine aktive Karriere beendet und übernimmt das Amt des Cheftrainers. Mit ihm weht ein frischer Wind durch die Reihen der ersten Mannschaft.

Um die entstandenen Lücken zu füllen, setzt der IHC Landau auf die eigene Nachwuchsarbeit. Die U13 und U16 haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Roadrunners Bad Friedrichshall für spannende Spiele gesorgt. Nun rücken einige dieser jungen Spieler in den Herrenkader auf, da es von Landauer Seite keine U19-Mannschaft geben wird. Die Philosophie des neuen Trainers: Die Talente sollen an der Seite etablierter Kräfte wie Kapitän Lucas Hillenbrand und Daniel von Gyldenfeldt wachsen und im aktiven Bereich Fuß fassen.

Auftakt am 18. April

Das klare Ziel für die Saison 2026 ist es, die verjüngte Mannschaft zu einer kompakten Einheit zu formen und das Spielsystem von Dominic Humbert zu etablieren. Mehr Konstanz über die gesamte Spielzeit und eine aktive Spielweise stehen im Fokus der Vorbereitung, wie Leon Hülsenbeck mitteilt.

Die Tests laufen bereits auf Hochtouren: Das erste Testspiel gegen den Zweitligisten Bad Friedrichshall ist absolviert, am 29. März steht noch das Rückspiel in Bad Friedrichshall an. Danach gilt der volle Fokus dem 18. April, wenn es vor heimischer Kulisse im Schulzentrum Ost gegen den Zweitliga-Absteiger Sasbach um Punkte geht.