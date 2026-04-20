Besser hätte der Saisonauftakt für den Inline-Hockey-Club (IHC) Landau nicht verlaufen können. Die neu formierte Mannschaft, die erstmals in ihren frischen grünen Trikots mit gelb-weißen Akzenten auflief, besiegte den Zweitliga-Absteiger Blue Arrows Sasbach überraschend deutlich mit 19:9.

Die Mannschaft von Cheftrainer Dominic Humbert legte einen Blitzstart hin. Nach schnellen Toren von Leon Schaab und Lucas Hillenbrand in der ersten Minute führte sie nach sieben Minuten bereits mit 5:0. Landau überzeugte mit enormer Spielfreude. Auf den ersten Sasbacher Gegentreffer hatte León Hülsenbeck direkt die passende Antwort, bevor Nachwuchsspieler Carl Schunk sein erstes Tor im Männerbereich bejubelte. Mit einer komfortablen 7:2-Führung ging es in die Pause.

Ausrüstungs- und anderen Probleme

Im zweiten Abschnitt musste die Heimmannschaft eine kritische Phase überstehen. Eine allgemeine Schläfrigkeit und ein unplanmäßiger Torwartwechsel – der bis dahin starke Michael Mietho hatte Ausrüstungsprobleme, Fabian Berger kam „kalt“ ins Spiel – brachten Sasbach auf 8:5 heran. Als der IHC kurz darauf in doppelter Unterzahl agieren musste, drohte die Partie zu kippen. „Das war definitiv der Knackpunkt. Da haben wir bockstark verteidigt, sonst hätte das Spiel kippen können“, erklärte Humbert. Der aufgewärmte Berger und eine aufopferungsvoll kämpfende Defensive hielten dem Druck stand. Landau fing sich, Mietho kehrte ins Tor zurück, und die Offensive zog auf 12:5 davon.

Goalies zur Stelle

Das letzte Drittel war durch viele Strafzeiten auf Landauer Seite unruhig und der Spielfluss gestört. Herausragend agierten Leon Schaab und Carl Schunk, die allein im Schlussabschnitt jeweils dreimal trafen und am Ende auf jeweils fünf Tore kamen. „Beide Goalies waren genau dann da, als wir sie brauchten. Dass diese junge Truppe am Ende so souverän gegen einen Zweitliga-Absteiger auftritt, davor ziehe ich meinen Hut“, fasste ein stolzer Coach Humbert den 19:9-Erfolg zusammen.

Aufstellung IHC Landau: Michael Mietho (0 Tore / 0 Vorlagen), Fabian Berger (0/0) - Lucas Hillenbrand (Kapitän, 1/0), Christoph Braun (1/2), Carl Emil Schunk (5/2), León Hülsenbeck (4/1), Hennes Rupprecht (0/1), Leon Schaab (5/2), Johannes Braun (0/0), Adrian Schaab (0/4), Stephen Brüstle (1/0), Jean Pierre Spadaffor (2/1).