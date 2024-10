Die HSG Landau/Land führt in der Handball-Oberliga mit 14:20 und 20:15 gegen die HSG TSG /1. FC Kaiserslautern. Zum Sieg reicht dies nicht.

Die HSG Landau/Land hat nach passabler Führung den dritten Sieg in der Handball-Oberliga Pfalz verpasst. 27:29 (13:10) endete das Heimspiel gegen die HSG TSG / 1. FC Kaiserslautern. „Wir haben es nicht geschafft, dem Gegner den ,Todesstoß’, sag ich mal, zu versetzen “, so Florian Gerstle, der als Spieler aushalf und sich als Cotrainer einbringt.

Landau führte mit 14:10 (32.) und 20:15 (43.). Jonas Dettbarn im Tor habe in der ersten Hälfte stark gehalten und in der zweiten bei nachlassender Abwehr ein bisschen Pech gehabt, so Gerstle. Rechtsaußen Cedric Hener, gut eingesetzt, warf 11/2 Tore, darunter das 23:21, 25:24 (erstmals seit dem 9:9 war Lautern der Ausgleich gelungen) und 27:28 (60.). Die Landauer spielten die letzten 45 Sekunden in Überzahl, das 27:29 von Yannik Kötz, sein sechstes Tor, besiegelte die Niederlage. Lukas Gerstle hatte siebenmal getroffen, Philipp Käflein dreimal.

Die Südpfalz-Tiger II verloren mit 26:32 beim ungeschlagenen TSV Speyer, der nach 9:11-Rückstand in Führung gegangen war und sich in der bis zum 22:20 umkämpften Partie erst mit dem 27:22 (54.) sicher sein konnte. Nico Wittek (6/1) und Nico Faath (5) waren die erfolgreichsten Schützen der Gäste.