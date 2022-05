Reicht der HSG Landau/Land der 38:32-Sieg gegen die TG Waldsee für den Verbleib in der Handball-Pfalzliga? „Ich gehe von zwei Absteigern aus“, sagt Spielertrainer Lukas Gerstle vor dem nächsten Spiel am Dienstagabend. In der 13er-Staffel kann seine Mannschaft den zehnten Platz festigen.

Um 20.15 Uhr beginnt am Dienstag in Albersweiler das Nachholspiel gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim. Vielleicht schafft sie es einmal, nicht klar in Rückstand zu kommen. „In den ersten Minuten ist eine große Nervosität in der Mannschaft, bis sie merkt, es geht los“, erklärt sich Gerstle die Zwischenstände 6:11 und 12:12. Er erzielte mit einer starken Quote 17/7 Tore. Der in der Halbzeit für Cedric Hener gekommene Felix Schilling habe gut gehalten, vorne habe Florian Gerstle mit guten Aktionen viele Strafwürfe herausgeholt. Nach dem 24:23 blieb Landau in Führung. Der Trainer: „Wir haben fünf Punkte aus den jüngsten drei Spielen geholt, da wollen wir weitermachen.“