Der VfB Hochstadt hat das erste Aufstiegsduell gegen Rot-Weiss Seebach mit 0:3 verloren – und hadert vor allem mit der Offensive.

Der SV Rot-Weiß Seebach hat im Hinspiel der Relegationsrunde zur Ermittlung des Aufsteigers in die Bezirksliga Vorderpfalz seine Hausaufgabe gegen den VfB Hochstadt souverän erledigt. Auch für die Südpfälzer war der 3:0 (2:0)-Sieg der Rot-Weißen verdient. Die erste gefährliche Aktion sahen die 637 Fans vor dem Seebacher Tor, als der auffälligste Hochstadter Marcel Schulz von links Nico Hartmann anspielte. Letzterer wusste aber damit nichts anzufangen. Diese Szene spiegelt die Leistung der Südpfälzer während der gesamten Partie wieder. Sie schafften es kein einziges Mal, Seebachs Torwart Tim Vangheluwe zu einer Parade zu zwingen, und ihre Offensivkräfte verloren die meisten Zweikämpfe.

„Die Seebacher Spieler sind erfahrener und heute auch cleverer als meine gewesen“, gab VfB-Trainer Markus Ehrstein zu. „Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir großteils noch die Mannschaft haben, die vor drei Jahren fast in die B-Klasse abgestiegen ist, und uns niemand so eine tolle Runde, wie wir sie bis heute gespielt haben, zugetraut hatte“, gab er zu bedenken.

RW-Coach: „Hätten mehr Tore erzielen müssen“

Die Gastgeber übernahmen schnell die Kontrolle und wurden in der 25. Minute auch belohnt. Dabei nutzten sie ihren kleinen Kunstrasenplatz aus, als Nicolas Burret den Ball per Einwurf von links bis in den Hochstadter Strafraum brachte und ihn Fabian Wenz zum 1:0 ins Hochstadter Tor köpfte. „Wir hätten in dieser Phase noch mehr Tore erzielen müssen“, bedauerte Rot-Weiß-Coach Jan Marvin Dell. Chancen dazu hatte sein Team dazu jedenfalls genug.

Es lief bereits die zweite Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Rémi Jahnel nach Vorlage von Lucas Kohl doch nach für einen 2:0-Halbzeitvorsprung sorgte. Nach der Pause wurden die Gäste stärker als zuvor, agierten aber im Angriff zu einfallslos. „Kunstrasenplätze liegen uns überhaupt nicht“, meinte Ehrstein. Eine Entschuldigung für die schwache Vorstellung seines Teams sollte dies aber nicht sein.

Rückspiel am kommenden Mittwoch

Das Tor zum 3:0-Endstand war einer schnellen Reaktion Marcel Kaltenbachs zu verdanken. Als Schiedsrichter Jakob Ziedemann vom ASV Winnweiler nach einem Foul auf direkten Freistoß für Seebach entschieden hatte, führte Kaltenbach diesen aus, als die Gäste noch gar nicht damit rechneten (65.).

Das Rückspiel findet am Mittwoch, 19.15 Uhr, in Hochstadt und damit auf Naturrasen statt. Wenn der VfB dieses unabhängig von der Höhe gewinnen sollte, wird am kommenden Wochenende beim FV 1921 Haßloch ein Entscheidungsspiel angesetzt – auf einem Naturrasenplatz.