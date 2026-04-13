In der A-Klasse führte der ASV Lug/Schwanheim lange die Tabelle an. Doch nun hat der VfB Hochstadt den Platz an der Sonne übernommen.

In der Fußball-A-Klasse Südpfalz führte der ASV Lug/ Schwanheim eine gefühlte Ewigkeit die Tabelle an. Doch nun hat der VfB Hochstadt den Platz an der Sonne übernommen. Für die Südwestpfälzer steht aber noch die Wertung der vom TuS Schaidt wegen Personalmangels abgesagten Begegnung aus.

VfB Hochstadt – SV Rülzheim 1:0. Mit diesem knappen Sieg gegen den Rangvierten ist die Mannschaft von Trainer Markus Ehrstein wieder dicke drin im Titelrennen. Es bedurfte eines Treffers von Yannik Müller (26., Flanke von Johannes Geiß), um in dem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel die Entscheidung vor 150 Zuschauern herbeizuführen. Auf der Gegenseite hatte Rülzheim mit einem Pfostenschuss Pech.

SV Viktoria Herxheim II – ASV Lug/Schwanheim 2:0. Hat der bisherige Tabellenführer das verlorene Pokalhalbfinale noch nicht weggesteckt? Auf jeden Fall gelang in Herxheim kein Treffer. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel, bei dem nur die Viktoria-Zweite traf. Auf Zuspiel von Linus Böttinger erzielte Nico Dorn die Führung (20.). Beim 2:0 schloss Sebastian Trapp einen Konter per Lupfer über ASV-Torwart Ben Braun ab (90.).

SV Hatzenbühl – FV Neuburg 3:3. Die Neuburger ließen sich vom späten Rückstand nicht unterkriegen und sicherten sich auf den letzten Drücker vor 180 Zuschauern einen Punkt. Die Torfolge: 1:0 Manuel Weigel (30.), 1:1 Pius Klöffer (50.), 1:2 Sören Fuchs (57.), 2:2 Lars Meyer (72., Kopfball nach Ecke), 3:2 Weigel (87.). 3:3 Nikolas Wolf. Das 1:2 fiel in der Phase, als Hatzenbühls Lars Schoch wegen Meckerns eine Zeitstrafe abbrummte.

SV Minfeld – TSV Billigheim/Ingenheim II 0:3. Vom Halbfinal-Pokalsieg beflügelt, strebte Billigheim nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit einem klaren Sieg entgegen. Luca Zillmann markierte in der 46. Minute mit einem Flachschuss aus der Drehung nicht nur das 0:1, sondern er sorgte vor 80 Zuschauern auch für die 0:2-Vorentscheidung (59.). Nach Vorarbeit von Robin Huber gelang Spielertrainer Tim Kiefer das 0:3 (70.). Minfeld musste sich den Vorwurf gefallen lassen, nach der Pause in der Abwehr zu viele Fehler begangen zu haben.

SG Klingenmünster/Göcklingen/-Eschbach – FC Bavaria Wörth 3:1. Zunächst spielerisch überlegen, gingen die Wörther durch Philipp Tavares da Silva in der 27. Minute in Führung und hielten den Vorsprung bis zur Pause. Danach war es vor 60 Zuschauern ein Spiel auf ein Tor, mit einem am Ende verdienten Sieg für die SG. Die Tore: 1:1 Nils Fischer (75., Heber über den FC-Keeper), 2:1 Yannik Heil (81., aus sieben Meter in den Winkel), 3:1 Kai-Lukas Bressler (85., aus halbrechter Position). Rot sah vor 60 Zuschauern der Wörther Geofrey Wangui in der 77. Minute.

TuS Schaidt – FC Bienwald Kandel II 3:3. 100 Zuschauer sahen das abwechslungsreiche Kellerduell. Der Tabellenletzte Schaidt ging mit den Treffern von Nico Rinck (14.), nach Flanke von Christian Simon, und mit einem Lupfer (19.) in Führung. Den Anschlusstreffer zum 2:1 schoss Maxim Engel (31., Vorlage Björn Herzig). Nach einem Solo von Lennart Haßelwander ließ Rinck mit seinem dritten Treffer das 3:1 folgen (59.). Aus dem Gewühl gelang Engel das 3:2 (78.). Auf dessen Konto ging auch der Ausgleich zum 3:3-Endstand (82.).

SG Bad Bergzabern/Steinfeld – SV Landau West 5:0. Nachdem West-Keeper Kevin Ansorge wegen Handspiels außerhalb des Strafraums in der zehnten Minute Rot sah und vom Platz flog, war es ein einseitiges Spiel. Für die SG trafen in Überzahl: 1:0 Nico Steiger (17.), 2:0 Marvin Deusch (19.), 3:0 Tim Dubois (40.), 4:0 Nicolas Muehl (65., Eigentor), 5:0 Steiger (73.).

SV Olympia Rheinzabern – TSV Landau 6:2. Olympia Rheinzabern verlor nach dem 1:1 kurz den Faden, konnten sich aber schnell wieder fangen und so wurde es ein klarer Sieg. Es trafen vor 80 Zuschauern: 1:0 Luca Wünsch (6., Flachschuss aus 10 Metern), 1:1/1:2 Oktay Uzun (22./35. Freistoß), 2:2 Rico Sachs (43.), 3:2 Nikolas Fischer (68., Freistoß), 4:2 Kai-Hendrik Müller (71.), 5:2 Paul Mende (81., ), 6:2 Müller (89.).