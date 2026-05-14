Ein Vorfall zwischen einem Spieler und einem Zuschauer beim Spiel Hochstadt gegen Lug/Schwanheim sorgt für Wirbel. Wird die A-Klasse am „grünen Tisch“ entschieden?

Edenkoben. Kostet das Fehlverhalten eines Zuschauers den VfB Hochstadt die Meisterschaft in der A-Klasse Südpfalz? Jedenfalls wurde vom Verband das mit 3:2 gewonnene Spiel gegen den ASV Lug/ Schwanheim mit 0:2 als verloren gewertet. Hochstadt hat Berufung eingelegt.

Es lief der 22. Spieltag in der Fußball-A-Klasse Südpfalz im Spiel Lug/Schwanheim gegen Hochstadt. Gerade hatte der Schiedsrichter zur Pause gepfiffen, da kam es beim Gang in die Kabine zu einem Vorfall, bei dem ein Spieler des ASV eine Auseinandersetzung mit einem Fan des VfB hatte. Dabei wurde der ASV-Akteur offenbar verletzt, musste ausgewechselt werden und wurde ins Krankenhaus gefahren. Lug spielte unter Protest weiter. Hochstadt gewann die Partie. Über die Vorkommnisse gibt es unterschiedliche Sichtweisen.

Gebietsspruchkammer des Verbands entscheidet

Die Gebietsspruchkammer des Südwestdeutschen Fußballverbandes kam nun zu der Entscheidung, dass das Spiel für Hochstadt als verloren und für Lug/Schwanheim als gewonnen gewertet wird. Zur Begründung hieß es laut Aussagen der Staffelleitung: Der Verein sei für das Verhalten seiner Zuschauer verantwortlich. Der VfB Hochstadt kann binnen sieben Tagen Einspruch erheben, den dann die Verbandsspruchkammer verhandelt – und wird dies laut eigener Aussage auch tun.

In einer Stellungnahme beklagt der VfB-Vorstand, dass das Urteil der Kammer „völlig unverhältnismäßig“ sei und stellt zur Diskussion, ob die Auswechslung des ASV-Spielers Einfluss auf den Spielverlauf gehabt habe. Dies sei jedoch entscheidend in die Beurteilung mit eingeflossen. „Abschließend bleibt zu sagen, dass der VfB körperliche Auseinandersetzung auf dem Sportplatz verurteilt.“

Nach aktuellem Stand hat die Entscheidung starke Auswirkungen auf die Tabelle – und damit auf das Bezirksliga-Aufstiegsrennen: Denn sollte die Entscheidung Bestand haben, kommt Hochstadt nur noch auf 62 Punkte, Lug/Schwanheim hat als Spitzenreiter 67 Zähler. effi/obit