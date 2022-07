So deutlich wie noch nie gewannen die Herxheimer „Young Drifters“ Tim Widera und Tim Arnold einen Lauf zur Talents Team Trophy 2022, eine Rennserie für die 125- ccm-Nachwuchsfahrer. Sie holten sich in Mulmshorn (in der Nähe von Bremen) den dritten Sieg im vierten Rennen. Mit 22 Punkten lagen sie klar vor den Hornets aus Meißen (17) und den Moordüwels aus Moorwinkelsdamm (15). Der Insheimer Tim Widera kam auf zwölf Punkte, er wurde zweimal Erster und dreimal Zweiter, sein Partner aus Kuhardt steuerte zehn Punkte zum Gesamtsieg bei (zweimal Erster, einmal Zweiter, zweimal Dritter). Mit diesem Sieg haben die beiden jungen Leute der Motorsportvereinigung Herxheim ihre Tabellenführung ausgebaut. Weiter geht es Ende Juli beim Speedwayteam Emsland in Dohren.