„Egal ob Idar-Oberstein oder Lautern, wir werden bereit sein“, sagt Kapitän David Lis. Herxheims A-Junioren haben tatsächlich den FKP im Pokal-Halbfinale gestoppt.

Der SV Viktoria Herxheim bot seiner U19 für das Verbandspokal-Halbfinale gegen den FK Pirmasens die ganz große Bühne. Rund 400 Zuschauer wollten sich die Partie auf dem Rasenplatz im Stadion nicht entgehen lassen. Für den FK Pirmasens war es nach dem erfolgreichen Auftritt der Männer in Kandel der zweite Pokal-Auftritt in der Südpfalz, doch dieses Mal sollte er nicht mit dem Finalticket in der Tasche nach Hause fahren.

Die Herxheimer Elf von Murat Genc ging in der 8. Minute in Führung. Zuerst reklamierte sie ein Handspiel im 16-Meter-Raum, dann wurde Lio Bach im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Felix Ries platziert flach ins rechte Eck.

Fast das 2:0

Pirmasens kam, doch Herxheim bot sich vor der Halbzeit gleich zweimal die Chance, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Zunächst fand das Kopfballtor von Moritz Becker in der 32. Minute keine Anerkennung. In der 39. Minute wurde es ganz kurios: Einen langen Ball will der Pirmasenser Keeper Julian Obermann vor dem 16er klären, trifft ihn aber nicht richtig, was Moritz Becker die nächste Chance aufs 2:0 bietet. Doch nach seinem Schuss aufs leere Tor wird der Ball vom Pirmasenser Kapitän Marvin Schick noch von der Linie gegrätscht, der Nachschuss geht dann übers Tor.

Zur Halbzeit war die Herxheimer Führung in Ordnung. Pirmasens kam druckvoll aus der Kabine und ging auf den Ausgleich. Nach einem Freistoß hatten die Herxheimer Glück, dass ein Kopfball an der Latte landete. In der 51. Minute traf der FKP dann doch. Die Herxheimer spielten ganz schlecht hinten raus, Benedikt Stratman eroberte sich den Ball am 16-Meter-Raum und erzielte das 1:1.

Auf Torhüter Boda Verlass

Das Spiel gestaltete sich ausgeglichen, bis Herxheim in der 71. Minute erneut in Führung gehen konnte: Einen langen Freistoß verlängerte Anton Eckert mit dem Kopf über den weit vorm Tor stehenden Pirmasenser Keeper Julian Obermann. Mit der Führung im Rücken kämpften und verteidigten die Herxheimer nun effektiv gegen die Pirmasenser, die versuchten, zum Ausgleich zu kommen. „Es waren einfach viele Emotionen im Spiel und unser Trainer hatte gesagt, wir sollen nach jedem Zweikampf einfach schreien, so wie sie das auch in der Liga mit uns gemacht haben, als wir verloren haben“, kommentierte Herxheims Kapitän David Lis die intensiv geführten Zweikämpfe. Wenn mal was aufs Herxheimer Tor kam, konnten sich die Herxheimer auf Keeper Steve Tankeu Boda verlassen, der unter anderem in der 84. Minute aus kurzer Distanz klärte.

Zwar kündigte Herxheims Präsident Markus Maier fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch das 3:1 durch einen Konter an, doch diese Prognose erfüllte sich nicht. Nach einer fünfminütigen Nachspielzeit war Schluss. Die Herxheimer U19 konnte sich für die Niederlage in der Punktspielrunde revanchieren und den Sieg feiern, während sich zwei Pirmasenser Spieler nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte einhandelten.

„Genauso vorgestellt“

„Es ist ein so geiles Gefühl nach einem 90-minütigen Kampf. Wir haben wochenlang hin auf den Tag trainiert und ich bin total stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam. Genauso hatten wir uns den Tag auch vorgestellt“, sagte David Lis. Er freut sich auf das Finale: „Es ist egal, wer kommt, ob Idar-Oberstein oder Lautern, wir werden dafür trainieren und bereit sein.“ Den zweiten Finalisten ermitteln der SC Idar-Oberstein und der 1. FC Kaiserslautern am 21. April.