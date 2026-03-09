Einmal patzt Leonard Heim gegen das größte Landauer Talent Ian Baumann. Die Herxheimer Hoffnungen auf die Meisterfeier zerschellen später an Paul Beckermann.

In der Rheinland-Pfalz-Liga gab es am Wochenende gleich zweimal das Derby zwischen Gastgeber SV Viktoria Herxheim und den Mannschaften des ASV Landau im Badminton. Einen Sieger gab es dabei nicht. Mit den 4:4-Unentschieden können Tabellenführer Herxheim und die zweite Mannschaft des ASV mehr anfangen, als die erste Landauer Mannschaft, die vermutlich die letzte Chance auf die Spitzenposition ausließ.

Am Samstag ging das „kleine Derby“ zunächst den erwarteten Verlauf. Herxheim sicherte sich die Herrendoppel, der ASV Landau II das Damendoppel und das Dameneinzel. Auch im Mixed wurde der Gast aus Landau seiner Favoritenrolle gerecht, Mark Kieser/Melanie Rapp siegten 21:12, 21:15. Hätte Herxheim wie so oft alle drei Herreneinzel gewonnen, wäre einmal mehr ein 5:3 als Endergebnis herausgekommen. Während Michael Weynand sein Einzel gewohnt sicher nach Hause brachte, musste Sebastian Collet gegen den nimmermüden Tristan Brecht aus Landau intensive drei Sätze gehen, bevor er jubeln konnte (21:14, 20:22, 21:17). Doch ausgerechnet im Spitzeneinzel patzte Leonard Heim. Gegen das größte Landauer Talent Ian Baumann kassierte Heim seine erst zweite Saisonniederlage im Einzel (21:19, 14:21, 15:21), sodass es beim 4:4 blieb.

Pflichtsiege in Neuhofen

Zeitgleich fuhr der ASV Landau knapp 40 Kilometer entfernt den Pflichtsieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten TuS Neuhofen II ein. Beim 6:2 gab es viele deutliche Spiele zugunsten des ASV. Die beiden Niederlagen im ersten Herrendoppel und dritten Herreneinzel setzte es knapp in jeweils drei Sätzen.

Am Sonntag sicherte sich dann auch die zweite Landauer Mannschaft in Neuhofen den Sieg und vergoldete damit den unerwarteten Punktgewinn vom Vortag. Dabei feierte Henri Luppert nach längerem Auslandsaufenthalt seinen Saisoneinstand. Entscheidende Akteure für den 5:3-Auswärtssieg waren aber Baumann und Kieser, die zuerst das erste Herrendoppel 21:19, 21:15 gewannen und anschließend auch in ihrem zweiten Einsatz noch jeweils einen Punkt beisteuerten – Baumann kampflos im Einzel, Kieser im Mixed mit Rapp (21:15, 21:15). Die weiteren Punkte steuerten Annbritta Dalima (21:16, 21:15) und Artur Plaisant (21:10, 21:18) bei.

Herxheim von Beginn an unter Druck

Das große Südpfalz-Derby in Herxheim hätte am Sonntag auch direkt in der Meisterfeier münden können. Der Gastgeber hätte dafür den Heimsieg benötigt, geriet aber von Beginn an unter Druck. Das Damendoppel Emily Mostovoy/Loreen Bies hatte keine Chance gegen die Landauerinnen Kathrin Becker/Mayuha Rasaiah (9:21, 14:21). Das zweite Herxheimer Herrendoppel Weynand/Sebastian Collet musste sich nach hart umkämpftem Match Christian Dümler/Sascha Pilger geschlagen geben (21:13, 16:21, 17:21). Da tat den Gastgebern der klare Sieg im ersten Doppel gut, Leonard Heim/Jonathan Collet schlugen Nico Prenzel/Paul Beckermann mit 21:8, 21:10.

Becker baute den Vorsprung des Gastes im Dameneinzel gegen Bies (21:11, 21:11) direkt wieder auf 3:1 aus. Herxheim konterte mit seinen besten Waffen: Heim (21:11, 21:16 gegen Dümler) und Weynand (21:16, 21:15 gegen Prenzel) stellten auf 3:3. Die Herxheimer Hoffnungen auf die Meisterfeier noch an diesem Tag zerschellten im Einzel von Sebastian Collet an Beckermann, der den Landauer Punktgewinn sicherstellte (18:21, 16:21). Doch auch diesmal hatte Herxheim noch eine Antwort parat: Das Mixed Jonathan Collet/Mostovoy behielt nervenstark mit 21:19, 21:18 die Oberhand über Pilger/Rasaiah.

Viktoria-Führung immer noch komfortabel

Herxheim führt die Tabelle nach vier Unentschieden in Folge weiter komfortabel mit 18:6 Punkten an und kann aktuell sogar recht gut den Ausfall von Jan Marc Arenth kompensieren, der sich abseits des Badmintonfeldes eine saisonbeendende Verletzung zugezogen hat. Dahinter folgt der ASV Landau (15:9), der zu viele Chancen liegen gelassen hat, um näher aufzuschließen. Ein sehr gutes Wochenende erlebte der ASV Landau II (10:14), der aufgrund der beiden krachenden 1:7-Pleiten des ärgsten Rivalen aus Betzdorf (9:15) wieder auf Tabellenplatz sechs vorgerückt ist. Der Saisonabschluss findet am Wochenende 21./22. März statt. Während die Landauer Teams jeweils zwei Heimspiele haben, muss Herxheim zweimal auswärts in Betzdorf und beim BC Westerwald antreten.