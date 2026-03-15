Trainer Jochen Werling nennt Auftritt gegen HSG Dudenhofen/Schifferstadt eine Frechheit.

35. Minute: Christopher Huber scheitert mit einem Siebenmeter an Tiger-Torwart Mika Schwenken, läuft durch zwei Tiger durch, die auf den Abpraller warten, klaut sich den Ball und erhöht auf 12:21. Die „Panther“ auf der Höhe, die Tiger nicht. Es war symptomatisch für das Spiel. Die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt gewann mit 34:26 (16:11) bei den Südpfalz-Tigern und überholte diese in der Tabelle der Handball-Regionalliga.

HSG-Torhüter Weinerth doppelt motiviert

„Das geht schon los, wenn man in die Halle kommt und einem die ersten bekannten Gesichter über den Weg laufen. Da erzählt man mal kurz und ist natürlich doppelt motiviert“, sagte Panther-Torhüter Tobias Weinerth, der bis 2019 sechs Jahre für die SG Ottersheim/ Bellheim/ Zeiskam und danach die Tiger spielte. Die HSG ging ein hohes Tempo, ließ erst nach acht Minuten durch Stefan Job den ersten Gegentreffer zum 1:4 zu. „Wir versuchen immer gleich Gas zu geben“, so Weinerth über den Plan, den seine Mannschaft konsequent umsetzte.

Schon mehrmals paarten sich hohe Rückstände mit äußerst dürftigem Auftreten der Tiger. Sehr zum Missfallen ihrer Fans. „Jede Woche das gleiche, reißt euch mal zusammen jetzt“, war von Teilen der 350 Zuschauer zu hören. Trainer Jochen Werling: „Das kann man rational nicht erklären. Da bringt es auch nichts zu sagen, dass man heiß ist und dann wieder so einer Hypothek hinterherläuft. Hätte Timo Bauchhenß nicht so stark gehalten, liegen wir noch höher zurück.“

„Komische Stimmung“

Die Gastgeber berappelten sich nach gut 15 Minuten. Aus einem 3:7 durch Aaron Schleidweiler machten sie ein 6:7 durch Florian Bauchhenß (17.). Doch es sollte das letzte Mal sein, dass sie auf ein Tor rankamen. Beim 11:13 durch Marc Wendler waren es letztmals zwei Tore (28.). Mit zwei Toren stellte Bastian Schleidweiler, einmal mit sehenswerten Unterarmwurf, den Halbzeitstand her.

HSG-Coach David Oetzel vermisste den Derbycharakter in der Halle: „Es war irgendwie eine ganz komische Stimmung. Von beiden Mannschaften war es in der ersten Halbzeit nur wenig körperlich. Da kam erst nach der Pause etwas mehr.“

Fünf HSG-Tore in Folge

Doch egal wie es zuging: Seine Mannschaft hatte alles im Griff, stellte nach dem 12:16 durch Arne Schäfer mit fünf Toren in Folge auf 12:21. Beim 13:23 durch Bastian Schleidweiler nach 40 Minuten war die Gästeführung erstmals zweistellig. Längst ein Klassenunterschied unter Tabellennachbarn. Dafür sorgte auch Tobias Weinerth, der am Ende auf 19 Paraden kam. „So einfach wie es aussah, war es jetzt nicht. Wir haben uns kaum Fehler geleistet“, resümierte der 32-jährige. Mit seinem fünften Treffer war Tiger Joshua Lohmann der Endstand vorbehalten. Auf Gästeseite trafen Aaron Schleidweiler und Christopher Huber je neun Mal.

„Schwerer Schlag“

David Oetzel war stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben unseren Plan 50 Minuten überragend umgesetzt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Dass es so deutlich wird, habe ich aber nicht gedacht.“ Jochen Werling sparte nicht mit Kritik: „Das war jetzt schon ein schwerer Schlag, den wir aufzuarbeiten haben. So eine Leistung geht einfach nicht, das war eine Frechheit.“