Premiere: Beim Bella-Vitalis-Triathlon durften die Athletinnen und Athleten erstmals ins sanierte Waldfreibad in Herxheim. Der Südpfälzer Sieger übte Kritik an sich selbst.

Das Härteste kam zum Schluss. Nach 500 Meter Schwimmen und 20 Kilometer Radfahren stand beim 21. Bella-Vitalis-Triathlon des TV Herxheim der fünf Kilometer lange Lauf auf der Sandbahn im Herxheimer Waldstadion absolviert werden, ohne Schatten in der Mittagssonne.

Hendrik Hamm (Trifels Triathlon Club) und Milena Vogel (TuS Schleiden 1908) durften sich als Gewinner dieses Ausdauer-Dreikampfes feiern lassen. Nach einem Jahr Pause feierten die Athletinnen und Athleten noch eine Premiere und durften erstmals im renovierten Waldfreibad schwimmen. Um 9 Uhr waren es die Jüngsten, die den Wettkampftag eröffneten.

„Schnelle Leute“ in der letzten Gruppe

Bei den Erwachsenen wurde in sechs Wellen gestartet. Da nicht alle Favoriten in der gleichen Gruppe antraten, mussten die Ausrichter mit dem finalen Ergebnis bis zum Schluss warten. Marco Weschler (Trifels Triathlon Club) hielt sich lange an der Spitze, aber er kannte seine Konkurrenten. „Da kommen in der letzten Gruppe noch schnelle Leute“, prognostizierte der 48-Jährige.

Kritisch war der spätere Sieger, Hendrik Hamm aus Ilbesheim (Trifels Triathlon Club): „Auf dem Rad und beim Laufen hatte ich mir eigentlich mehr erhofft. Gut, ich habe gewonnen, da darf man zufrieden sein.“ Mit 57:12 Minuten lag er genau eine Minute vor dem Badener Niklas Köstel (Kraichgau Triathlon), der die schnellste Zeit auf dem Rad hatte. Hamm, der als Jugendlicher schon zum Triathlon kam, war nach 7:19 Minuten der Beste im Schwimmbecken.

Wahl-Westpfälzerin ist zufrieden

„Nach vier Wochen Wettkampf um Wettkampf wusste ich nicht, wie frisch ich bin. Aber auch beim Laufen fühlte ich mich gut“, berichtete 26-jährige Milena Vogel im Ziel. Mit Bestzeiten auf dem Rad und beim Laufen konnte die Pädagogin, die aus der Eifel stammt, und in der Westpfalz lebt, mit 63:19 Minuten Eva Herbold (LCO Edenkoben/65:39 Minuten) auf den zweiten Platz verweisen.

Gäste aus der Schweiz bereicherten den Wettkampf. Schon seit Jahren arbeitet der ehemalige Herxheimer Leichtathlet Thomas Peter in der Schweiz. Mittlerweile ist er auch beim Triathlonsport gelandet. Drei aus seiner Trainingsgruppe brachte er mit zu seinem kurzen Heimaturlaub.

„Die Distanz ist mir fast zu kurz“

Achter wurde der 54-jährige Dominik Stycher. Mit 61:27 Minuten wurde er Erster der Altersklasse M50. „Die Distanz ist mir fast zu kurz“, so Stycher, der schon dreimal beim Ironman auf Hawaii finishte.

Katrin Ruckstuhl (74:18 min.) und Claudia Litscher (75:05 min.) kamen als Neunte und Zehnte ins Ziel. Die 47-jährige Ruckstuhl konnte sich im letzten Jahr auch für Hawaii qualifizieren. Erstmals wurde ein Staffelwettbewerb angeboten, an der Spitze die TriForce mit Lara Reichel, Vincent Detzel und Julian Lentz nach 65:49 Minuten.