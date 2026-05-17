Helmut Behr, einst Profi beim Karlsruher SC und Erfolgstrainer des SV Weingarten, ist überraschend gestorben. Er wurde nur 73 Jahre alt.

Die pfälzischen Fußballfans trauern um Helmut Behr. Der Südpfälzer spielte unter anderem für den Karlsruher SC, Viktoria Herxheim, Hassia Bingen. Behr verstarb in der vergangenen Nacht unerwartet im Alter von 73 Jahren.

Behr prägte in den 1970er Jahren als Spieler die sportliche Blütezeit seines Heimatvereins Phönix Bellheim in der zweitklassigen Regionalliga Südwest. Am 12. Januar 1980 erzielte er in der Verlängerung das goldene Tor zum 1:0-Sieg des KSC im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Für den KSC spielte er von 1978 bis 1980. Mit der Südwestauswahl wurde Behr 1981 und 1982 Länderpokalsieger. Als Trainer führte er den SV Weingarten von der B-Klasse in die Oberliga.

Der langjährige Betreiber einer Fußballschule war seit 2002 Vereinskoordinator beim SC Sand, aktuell Tabellendritter der 2. Frauen-Bundesliga. Vor zwei Jahren initiierte er die Wiedergründung einer Frauenmannschaft in Bellheim in Kooperation mit den Landauer Südwestgirls.