Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern ist deutsche Meisterin im Straßenradrennen der Schülerinnen U15. Vereinskollegin Messane Bräutigam war bei der Nachwuchs-DM in Elxleben weniger erfolgreich.

Das Tempo des U15-Rennens über 30 Kilometer sei von Beginn an sehr hoch gewesen, erzählt Nicole Brand, die Mutter der 14-Jährigen. Vor allem die Fahrerinnen aus Sachsen-Anhalt hätten Dampf gemacht. So habe sich am ersten Anstieg eine sechsköpfige Spitzengruppe gebildet.

Mit 30 Sekunden Vorsprung gingen die Fahrerinnen in die zweite von drei zu fahrenden Runden. Als es in Runde zwei erneut den Anstieg hinauf ging, der teilweise eine Steigung von 16 Prozent hatte, bekam Hannah-Franziska Brand kurzzeitig Probleme. „Bei der Abfahrt bin ich aber wieder vorgefahren“, sagte die 14-jährige Schülerin des Europa-Gymnasiums in Wörth.

Sieg im Schlusssprint

In der entscheidenden Phase verloren zwei Fahrerinnen den Anschluss und fielen zurück. „Ich wusste, wenn ich in der Schlussrunde über den Berg komme, dann ist alles für mich drin. Den endschnell bin ich“, witterte Brand ihre Chance. Der Vorsprung der Vierergruppe betrug in der letzten Runde 1:40 Minuten. Auf Position drei bog Brand auf die 200 Meter lange Zielgerade ein und verwirklichte mit dem Sieg im Schlusssprint ihren Traum: „Ich bin so happy, dass ich es geschafft habe. Die Strecke war extrem anspruchsvoll und die Konkurrenz hat es mir nicht leicht gemacht.“

Messane Bräutigam erwischte bei der Nachwuchs-DM einen gebrauchten Tag. Im Rennen der U17 übernahm sie sich und musste entkräftet vorzeitig aussteigen, wie Vater und Vereinsvorsitzender Nils Bräutigam verriet.