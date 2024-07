Hanna Klein hat eine von den Südpfälzer Leichtathleten eindrucksvolle deutsche Meisterschaft eröffnet. „Von vorne alleine ist nicht so meine Art, aber ich hab’ jetzt auch mal gesehen, dass ich das einigermaßen hinbekomme“, sagte sie in Braunschweig nach ihrem Sieg über 5000 Meter in 15:11,83 Minuten. Die 31-jährige Tübingerin war sich sicher, dass es noch schneller geht. Sie wolle das Trainingslager in St. Moritz genießen, herunterkommen und hoffentlich frisch am Start in Paris stehen. Die Luft auf der harten Strecke ist dünn. Das Olympia-Ranking führen Frauen mit 14er-Zeiten an. Nach Klein und Ricarda Lobe (mit Rekordzeit über 100 Meter Hürden) nahm Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye Kurs am Sonntagnachmittag Kurs auf den Titel: 19,25 Meter, erster Platz. Der Weitsprung der Frauen mit Mikaelle Assani und das Stabhochspringen der Männer, wegen Regens immer wieder verschoben, standen noch aus. Assani stieg aus, nachdem sich eine Teamkollegin bei den widrigen Bedingungen verletzte.