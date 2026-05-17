Wer in der Verbands- und Landesliga auf- und absteigt, das ist eine Wissenschaft für sich. Einige Platzierungsspiele stehen an.

Der Abstieg ist seit dieser Saison neu geregelt. „Die Trennung zwischen Vorderpfalz und Rheinhessen einerseits sowie der Westpfalz und dem Bezirk Nahe andererseits ist aufgehoben. Es gibt 32 Landesligisten, das ist maßgebend“, verdeutlicht Klaus Karl, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses. Sichere Landesliga-Absteiger sind die Teams auf den Plätzen 15 und 16. Wen es zusätzlich erwischt, hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus der Verbandsliga absteigen. Dabei ist es unerheblich aus welchem Bezirk die Absteiger sind. Realistisch sind in diesem Jahr vier, weil aus der Oberliga mit einigen Zugängen zu rechnen ist. Mehr als vier können aber aus einer 16er-Liga nicht absteigen.

Geht man davon aus, dass vier Absteiger aus der Verbandsliga aufzunehmen sind und zudem sechs Aufsteiger aus der Bezirksliga – die vier Meister sowie zwei von vier Zweiten, die sich in Aufstiegsspielen duellieren, dann müssen die Landesligen mit einem Zugang von zehn Team kalkulieren. Drei Vereine verlassen die Landesligen nach oben: die beiden Meister und der Sieger aus dem Duell der Vizemeister.

Aus Landesligasicht heißt es also 32 plus zehn, minus drei ergibt 39 Teams. Da es wieder 32 sein sollen, müssen sieben absteigen. Da man aber abhängig von den übergeordneten Ligen ist, spielen die beiden 13. sowie die beiden 14. gegeneinander, sodass sich eine Platzierungsreihenfolge ergibt und man auf die Zahl der benötigten Absteiger reagieren kann