Optimale Bedingungen finden die Turner vor, wenn die Pfalzmeisterschaften in Grünstadt sind. Ausgestattet für die Wettkämpfe der 2. und 3. Bundesliga, bekommen die Athleten die Möglichkeit, an den besten Geräten zu turnen. Drei Durchgänge hatte Landesfachwart David Jäger angesetzt, der selbst an die Geräte ging.

Im Spitzensportbereich, also den Wettkämpfen, die nach den anspruchsvollen Übungen des Deutschen Turnerbundes für Nachwuchsleistungssportler geturnt werden, mischten der TV Bad Bergzabern und der ASV Landau mit. Mit dem zweiten Platz von Nic Mayer (ASV), dem dritten Platz von Finn Lazinka (TVB) und dem vierten Platz von Oscar Lentz (ASV) waren die Trainer sehr zufrieden. Ein Schmankerl waren die Wettkämpfe der Altersklasse 19 und älter, in denen Jäger sowie sein Vereinskamerad Semjon Geist antraten. Hier ging es um die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften. An allen Geräten wurden Höchstleistungen gezeigt, die nicht nur die Zuschauer, sondern auch die anderen Athleten regelmäßig staunen und laut jubeln und applaudieren ließen. Jäger belegte den dritten, Geist den fünften Platz.

Bei den Turnern der Pflichtwettkämpfe, also den Jungs, die sich verschiedene Übungen auswählen konnten, bestimmten die Landauer und Bergzaberner klar die Wettkämpfe, dicht gefolgt von Athleten aus Wörth und Edenkoben. In den Altersklasse 12/13 holten die Bergzaberner Cedric Mewis, Bruno Beck und Dominik Ganz den Medaillensatz komplett in die Kurstadt.

Im Kürbereich dürfen sich die Turner die Übungen selbst zusammenstellen. Bei den jüngsten Turnern dieser Wettkampfklasse holte der Edenkobener Marlon Flach Silber. Oliver Gerhard vom TV Bad Bergzabern schnappte sich die Silbermedaille in der AK 12/13, Gustav Kopf (ASV) bei den 14/15-Jährigen. Bei den 16/17-Jährigen gab es ein Südpfälzer Podest: 1. Oskar Dietz, 2. Philip Scharfenberger, 3. Luca Sittinger. Nach zehn Stunden gingen die Wettkämpfe zu Ende.