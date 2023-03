Die Turnmannschaften des Gymnasiums Bad Bergzabern haben beim Landesentscheid in Edenkoben in ihren Wettkampfklassen Gold gewonnen.

Obwohl einer der jüngsten Teilnehmer überhaupt, erreichte Oliver Gerhardt in der WK-Klasse III mit 61,60 Punkten die höchste Wertung im Pflichtbereich. Seine Teamkollegen Bruno Beck, Dominik Ganz, Milo Bähr und Phil Walter erturnten jeweils um die 60 Punkte. Das Team holte mit 0,1 Punkten Vorsprung den Sieg, womit es sich für den Rhein-Main-Donau-Cup qualifiziert hat.

Zum letzten Mal in dieser Konstellation vertraten die erfolgsverwöhnten Turner des TV Bad Bergzabern die Schule bei „Jugend trainiert für Olympia“ im WK I. Trotz Abivorbereitungsstress traten Konrad Beck, Lennart Hölzmann, Niklas Ellrich, Thomas Quint, Oskar Dietz und Tim Fuchsjäger an und zeigten anspruchsvolle Kürübungen. Drei von ihnen haben sich vom Leistungsturnen verabschiedet. Trainer Hermann Jäger überzeugte sie, es nochmals zu versuchen. Der Schulwettkampf endet mit dem Rhein-Main-Donau-Cup am 14./15. Mai in Bad Bergzabern.

Weitere Landessieger, WK II: Pamina-Schulzentrum Herxheim (Leon Kaufmann, Louis Flick, Luis Sittinger, Linus Wommelsdorff, Max Lang); WK III/2: Realschule plus Edenkoben (Noel Deck, Felix Boos, Leon Raabe, Alexander Schmitt, Anton Graf).