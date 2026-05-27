Der Nußdorfer Leichtathlet Anton Seitz ist in Form. Er zählt zu den Besten seiner Altersklasse. Bei einem Wettkampf in Weinheim machte der Wind bessere Ergebnisse zunichte.

Bei der Kurpfalz Gala in Weinheim konnte sich der 17-jährige Anton Seitz vom TV Nußdorf am vergangenen Wochenende gut in Szene setzen. Im stark besetzten Teilnehmerfeld der DLV-Elite der männlichen U20-Athleten erzielte er starke Ergebnisse. In Weinheim konzentrierte er sich dann ganz auf den Weitsprung. Zuvor weckte er schon mit seinem Resultat von 7,05 Meter bei den Bezirksmeisterschaften in Offenbach Anfang Mai die Aufmerksamkeit des Landestrainers Stefan Letzelter. Ganz nebenbei , überbot er damit den Thomas Estelmann im Jahre 2000 aufgestellten Vereinsrekord von 6,90 Meter.

7,14 Meter – wenn der Wind nicht wäre

In Weinheim erzielte er im dritten Versuch eine Weite von 7,03 Meter und qualifizierte sich damit als Vierter für den Endkampf. Nach einem ungültigen Durchgang steigerte er sich in seinem finalen Versuch auf die neue Bestweite von 7,14 Meter. Seitz landete damit auf Platz zwei hinter dem Favoriten Julia Karsten vom VfL Wolfsburg, der 7,17 Meter sprang. „Schon während des Sprunges hatte ich ein gutes Gefühl und wusste, dass es weit geht“ erklärte der glückliche Nußdorfer. Doch es gab einen Wermutstropfen: Die Windanzeige zeigte 2,4 Meter/Sekunde Rückenwind, erlaubt sind 2,0 Meter. Dadurch wurde Seitz’ Weite nicht für den Eintrag in die Bestenliste gewertet.

Der gibt sich kämpferisch: „Ich werde nun versuchen, die Norm von 7,10 Meter für die U18-Europameisterschaften in Italien in einem der nächsten Wettkämpfe oder bei den Deutschen Meisterschaften in Bochum zu überbieten.“

In der aktuellen Bestenliste seiner Klasse U18 nimmt er den dritten Platz

in Deutschland ein. Beim Pfingstwettkampf in Mannheim trat er über die 110-Meter-Hürdenstrecke an und blieb als Sieger in 14,65 Sekunden knapp über seiner Rekordzeit von 14,63 Sekunden. Als nächstes Ziel steht für den jungen Athleten in Bernhausen-Filderstadt die Normerfüllung für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Zehnkampf in Hannover an.