Die Turnhalle der TSG Jockgrim war Schauplatz eines Darts-Turniers. Nicht nur für die Spieler war es ein langer Samstag. Dominic Schmalz moderierte und heizte die Stimmung bis spät in die Nacht an. Auf vier Scheiben wurde gespielt. 32 Teams traten an, in vier Vorrundengruppen hatte jedes vier Spiele. So standen am Ende des Tages einschließlich Platzierungsspielen sage und schreibe 136 Matches auf dem Plan.

Ihr erstes Vorrundenduell gewinnen die „Schorlitas“, die mit einer gewissen Aufregung angereist sind. Carina Bachmann und Steffi Monthero aus Steinweiler und Kandel sind das einzige Damenteam und quasi reingerutscht, wie sie erzählen: „Wir spielen einfach so zum Spaß regelmäßig im Cheers in Kandel, und als es dann um die Anmeldungen für das Turnier ging, ergab es sich, dass wir uns zusammen angemeldet haben, da sich aus unserer Clique auch noch Wolfgang Reinbothe und Sascha Dinies angemeldet haben.“

Ligaspiele für Triple Nine

Mit dem Sieg (dem ersten von drei Siegen) geht dann auch die Nervosität zurück. Dinies und Reinbothe, die im Gegensatz zu den Damen regelmäßiger spielen und auch schon bei der Premiere des Turniers vor sechs Jahren dabei waren, kommen auch gut ins Turnier. „Ich spiele normalerweise auch Ligaspiele für das Triple Nine in Schaidt, und als Werner mich gefragt hat, ob ich in Jockgrim dabei sein will, habe ich zugesagt“, erzählt Dinies. „Auch wenn hier nicht viele Ligaspieler am Start sind, sind hier einige gute Spieler. Und da Darts auch immer eine mentale Sache ist, können da manch unvorhersehbare Dinge passieren. Gerade bei einem so langen Turnier muss man schauen, dass man die Konzentration hochhalten kann.“

Bis zum Finale führt dann aber weder der Weg der „Schorlitas“, noch der Weg der „Dire Straits“ Wolfgang Reinbothe und Sascha Dinies. Nach der Vorrunde sind sie denkbar knapp ausgeschieden. Den Sieg im Finale sichern sich Gerhard und Micha Braun gegen Eris Scherer und Janis Albert.

Viel Spaß und gute Stimmung

„Die Halbfinalspiele und die Platzierungsspiele waren sehr spannend und wurden auf einem für die Amateurebene sehr hohen Niveau gespielt“, resümierte Showmaster Dominic Schmalz. „Es war ein stets fairer Wettkampftag, der von ganz viel Spaß und guter Stimmung im Saal geprägt war. Das Turnier war in allen Belangen wieder ein voller Erfolg.“

Die Top-4 in Jockgrim: 1. „Triple Trouble“, Gerhard und Micha Braun; 2. „El Classico“, Eric Scherer, Janis Albert; 3. „Route 26“, Dennis Hanss, Markus Hädrich; 4. „The Outcheckers“, Marco Weigel, Michael Koch.