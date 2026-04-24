Wenn Radfahrer gesperrte Bahnübergänge queren, gibt das Ärger – wie neulich bei der Flandernrundfahrt. Was planen die Organisatoren beim Rennen in Schweigen-Rechtenbach?

Eine Szene vor drei Wochen: Tadej Pogacar, der beste Radfahrer der Welt, gewinnt die Flandern-Rundfahrt, eines von fünf Monumenten des Radsport-Weltverbandes UCI. Doch nach dem Rennen droht ihm der Führerscheinverlust. Was komisch klingt, hat sogar eine Verbindung mit der fünften Auflage des Großen Preises der Südlichen Weinstraße am Samstag.

Okay, die Südliche Weinstraße ist nicht Flandern und Tadej Pogacar wird am Samstag am Weintor nicht an den Start gehen. Dass die Fahrer bei einem der verschiedenen Rennen ihren Führerschein verlieren, daran denkt eigentlich niemand. Wieso also die – zugegeben – etwas kuriose Verbindung? Ein Blick zurück: Etwa 200 Kilometer vor dem Ziel näherte sich das Fahrerfeld der Flandernrundfahrt einem Bahnübergang. Die Ampel stand auf Rot, Pogacar und andere fuhren dennoch über die Gleise – und handelte sich so Führerschein-Ärger ein.

Ähnliches Szenario wie bei der Flandernrundfahrt?

Droht ein ähnliches Szenario am Samstag? Die Streckenabschnitte queren in der Südpfalz Bahntrassen. In Schweigen-Rechtenbach soll die Startzeit von 13.53 Uhr dafür sorgen, dass es keine Probleme gibt. Die Marschtabelle zeigt Durchschnittsgeschwindigkeiten von 42, 44 oder 46 Stundenkilometer an – und damit die Zeit, zu welcher die Bahnübergänge passiert werden könnten.

Dennoch: Ganz sicher könne man sich nie sein, wie Organisationschef Andreas Gensheimer betont: „Wenn es vorher einen Massensturz gibt oder die Fahrpläne der Bahn nicht ganz eingehalten werden, ist man eben machtlos.“ Und was, wenn dann einer der Fahrer doch den Pogacar macht?

„Die Regeln sind klar: Wer bei Rot drüberfährt, fliegt raus.“ Geht die Schranke zwischen einzelnen Gruppen runter, werden die Kommissäre abwägen: „Ist das Feld noch weitgehend beisammen und es würde mitten im Rennen passieren, werden die Fahrer, die schon drüber gefahren sind, angehalten, bis die anderen wieder kommen. Passiert es 20 Kilometer vor dem Ziel und eine Spitzengruppe hat großen Vorsprung, dann werden die Ausreißer nicht mehr angehalten“, sagt Gensheimer. Er vertraut darauf, dass bei der fünften Ausgabe alles gut geht: „Spaß würde das keinem machen.“

Perfekte Voraussetzungen für Rennen an der Weinstraße

Ansonsten sind die Voraussetzungen nahezu perfekt: 21 Grad, elf Sonnenstunden, kaum Wind. Parallelen zum Vorjahr, als viele nicht damit rechneten und sich ihren ersten Sonnenbrand einfingen. 1000 Teilnehmer waren es damals, dieses Jahr werden es 1500. Das liegt in erster Linie an den Jedermannrennen über 50 und 100 Kilometer. Die längere Distanz ist erstmals das „UCI 3Rides Gran Fondo Südliche Weinstraße“. Gran Fondo ist eine weltweite Rennserie mit Finale im August in Japan. In Schweigen können sich die besten 25 Prozent jeder Altersklasse hierfür qualifizieren.

Im Bundesligarennen werden wohl die Teams Rembe/rad-net und Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur unterm Weintor dominieren. Die selektive Strecke, 1000 Höhenmeter sind zu überwinden, mit einer zwei Mal zu durchfahrenden Gravelpassage auf den letzten zehn Kilometern stellt eine Seltenheit dar. Wieso keine Strecke mit möglichem Massensprint? In den letzten Jahren waren es oft Gruppen von fünf, sechs Fahrern, die den Sieg unter sich ausmachten. „Nein“, antwortet Gensheimer auf die Frage. „Das ist nicht meine Vorstellung von Radrennen. Massensprints gibt es genug. Die Strecke passt zur Region. Ein kompletter Rennfahrer, der selektiv und Sprint kann, hat Chancen, das Rennen zu gewinnen. Was die letzten Jahre ja auch passiert ist.“

Pfälzer Teams gehen an den Start

Julian Borresch (Rembe/rad-net) ist so einer. Er landete vor drei Wochen beim Auftaktrennen auf dem Sachsenring auf Platz vier. „Den genauen Plan überlegen wir uns einen Tag vor dem Rennen. Wir werden das Rennen aber hart gestalten, da es im Sprint und mit den Gravelpassagen schnell eine Lotterie werden könnte“, so der 24-Jährige. Aus der Südpfalz starten das Herxheimer Team Bike Aid Südliche Weinstraße und das Roschbacher Team Möbel Ehrmann, sonst auf Rundstrecken- und Kriteriumsrennen spezialisiert. Für Ehrmann treten an: Marc Dörrie, Yannick Hund, Philipp Küllmer, Max Märkl und Gastfahrer Martin Salmon (RV Dudenhofen).

• Strecke Bundesliga: über Altenstadt nach Lauterburg und den Bienwald zurück nach Steinfeld, dann Richtung Göcklingen. Zum Schluss zwei Runden über je acht Kilometer.

• Die Rennen: 10.30 Uhr: Jedermann, Senioren 3+4, U17 männlich; 11 Uhr: U15, U17 weiblich (alle 50 Kilometer) 13 Uhr: Jedermann Gran Fondo, Amateure (alle 100 Kilometer) Ab 13.10 Uhr: Laufrad, Fette Reifen, erste Schritte, U11+U13, 13.53 Uhr: Bundesliga (149 Kilometer).

Aufgrund des hohen Andrangs bittet der Veranstalter, in Weißenburg am Gymnasium zu parken. Weitere Informationen: www.gp-suew.de