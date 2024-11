Jonathan Kraft vom TTC Klingenmünster gehört zu den besten deutschen Tischtennisspielern seines Alters. Für den Verein dürfte der fünfte Platz des Zwölfjährigen beim Top-32-Turnier der Jugend U13 in Bergisch Gladbach der größte Erfolg seit 20 Jahren sein, teilte TTC-Trainer Lasse Bohde mit. Zwei 2:3-Niederlagen in der Gruppe brachten den Bornheimer um einen noch größeren Erfolg. Mit der Bilanz von 4:3-Siegen in seiner Gruppe konnte er nur noch den fünften Platz erreichen. Das schaffte Kraft mit zwei 3:1- und zwei 3:0-Siegen. Er spielt in Klingenmünster in der U15-Pfalzliga und für den TTV Edenkoben in der Verbandsoberliga. Am Sonntag gewann er an der Seite von Daniel Weyhing ein Doppel gegen den TTC Oggersheim II und seine beiden Einzel. Edenkoben gewann mit 9:4 und ist Tabellenführer.