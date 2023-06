Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landauer Diyab Dabschah und Benjamin Gavazi können ihre Kämpfe bei der zweiten Landauer Boxnacht in der Festhalle gewinnen. Für einen ist es der größte Erfolg seiner Karriere. Die Veranstaltung ist besser getaktet als die im Vorjahr. Bei der Nationalhymne leisten sich die Veranstalter einen großen Lapsus.

Selten war Diyab Dabschah so stolz nach einem Kampf wie am Samstagabend bei der 2. Landauer Boxnacht in der Festhalle in Landau. Nach seinem Sieg über den Krefelder Samy Raid Musa