Tabellenführer in der Fußball-C-Klasse Südpfalz West, mit 13 Toren Platz eins in der Torjägerliste. Für Maik Becker und den SV Gossersweiler-Stein läuft es derzeit. Der 22-jährige Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik hat klare Ziele. Zum Oktoberfest empfängt seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) die SG Schweigen-Rechtenbach/Oberotterbach.

Herr Becker, bald ist Winterpause und Sie stehen mit Ihrer Mannschaft an der Tabellenspitze. Stehen Sie schon mit einem Bein in der B-Klasse?

Ganz sicher