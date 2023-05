Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Wheel Pair Freestyle hat jeder in der einen Hand sein Seil und in der anderen das Seil des Partners, um gemeinsam zu springen. Je schwieriger die Übung, umso mehr ist das Kampfgericht zu beeindrucken. Simone Illing (23) und ihre Schwester Bianca (25) von der TS Germersheim haben in Bratislava das Optimale geboten: Sie sind Europameisterinnen in dieser Rope-Skipping-Disziplin.

„Da muss jeder genau wissen, was der andere tut“, sagt Simone Illing, die am Sonntagabend nach der Rückkehr müde ins Bett gefallen ist. Acht anstrengende Tage lagen hinter ihr und acht