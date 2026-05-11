Europa-Gymnasium Wörth zum dritten Mal in Folge beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ – Besuch bei der Champions League gibt Auftrieb

„ Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin“, hallte es im Februar durch die Sporthalle des Europa-Gymnasiums in Wörth. Bei der Austragung des Landesfinales „Jugend trainiert für Olympia“ der U14-Mädchen holten sich die Wörtherinnen den Landessieg und so das Ticket für das Bundesfinale in Berlin, welches am Samstag zu Ende ging. An dem Bundesfinale nahmen in den Sportarten Basketball, Tischtennis, Badminton, Volleyball und einigen Para-Sportarten 3000 Schülerinnen und Schüler teil. Wörths Betreuer und Trainer Thorsten Kuschel – aktueller Handballbundesligaschiedsrichter – zieht ein Fazit: „Eine tolle Woche, tolle Erlebnisse für die Mädels, die weiterhin strahlen und dieses Bundesfinale sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden.“

Handball hat hohen Stellenwert am Wörther Gymnasium

Am Europa-Gymnasium Wörth hat Handball einen hohen Stellenwert. Für die gute Arbeit in den Vereinen der Mädels und in der Schule spricht die dritte Teilnahme in Folge am Bundesfinale. Und im Trainer- und Betreuerstab steckt viel Expertise: Kuschels Kollege Thomas Hildebrandt ist ehemaliger Nachwuchsspieler der Bundesliga. Dazu kommt der ehemalige Bundesligaspieler Tobias Job, der die beiden als Vereinstrainer der Mädchen unterstützt und 1996 selbst Bundessieger wurde.

Die Spielerinnen Lara Schmaltz, Romie Amend, Johanna Friz, Felicitas Grimmer, Keira Ring, Ivana Rajkovaca, Melina Prokopidis, Luisa Boeckh, Paula Sauer, Lana Job und Klara Böringer kommen aus den Vereinen TV Wörth, der JSG Hagenbach-Kandel und von den Südpfalz-Tigern.

Unglückliche Niederlagen an Tag eins

Am Mittwoch spielten die Handballerinnen zunächst gegen Schulen aus Flensburg, Hamburg und Frankfurt/Oder. „Leider verlief es super unglücklich“, resümiert Kuschel. Gegen den brandenburgischen Meister aus Frankfurt/Oder hieß es 12:13, gegen den Meister aus Hamburg 7:13 und gegen Flensburg 8:11. „Das war ein unglücklicher Start bei der Niederlage mit einem Tor gegen das Sportgymnasium Brandenburg“, ordnet Kuschel ein. Dadurch rutschten die Südpfälzerinnen in die zweite Turniergruppe, in der die Plätze neun bis 16 ausgespielt wurden. Vorab ging es aber für die Athletinnen erst noch zum Handball-Champions-League-Spiel der Füchse Berlin gegen Veszprem.

„Reset“-Knopf gedrückt

„Der Besuch und das Resetten über Nacht, das hat etwas mit den Mädchen gemacht. Tag zwei verlief mit viel Willen, Kampfgeist und dem nötigen Spielglück“, sagt Kuschel. Drei Siege aus drei Spielen bedeuteten letztlich Platz neun, das Platzierungsspiel gewannen die Wörtherinnen gegen das Besselgymnasium aus Minden. Bundessieger wurde Sportlerinnen der Poelchau-Schule aus Berlin. „Etwas glücklich, aber verdient“, so Kuschels Fazit. Das sei eines der besten Resultate für das Wörther Gymnasium der letzten 15 Jahre. Kuschel: „Das Bundesfinale ist eine ganz andere Hausnummer. Wir sind über die Leistung sehr glücklich.“