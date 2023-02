Tempo, Tempo, Tempo. Die aus Edenkoben stammende Hanna Klein (29) und Konstanze Klosterhalfen (26), europaweit zwei der Besten über die 3000 Meter, lieferten sich bei der Hallen-DM in Dortmund einen großen Kampf. Wer wird zuerst müde? Bei 1000 Metern dasselbe Bild wie bei 2000 Metern: Klosterhalfen läuft vorne, Klein, beim Meeting im französischen Val-de-Reuil hat sie vor zwei Wochen ihre Bestzeit auf 8:36,42 Minuten verbessert, folgt ihr. Den beiden kann keine andere im Feld das Wasser reichen. Drei Runden vor Schluss hat Klein auf der 200-Meter-Bahn zu kämpfen. Noch lässt sie kaum nach. 400 Meter vor Schluss holt sich Klosterhalfen einen kleinen Vorsprung, an der Schlussglocke ist klar, dass sie gewinnen wird. Sie siegt in 8:34,89 Minuten gegen Klein (8:36,83), die ihr Studium abgeschlossen hat und die Strecke als gute Vorbereitung auf die Freiluftsaison mit 1500- und 5000-Meter-Läufe sieht. „Ein gigantisches, einmaliges Rennen“, wird die 29-Jährige im Interview sagen.