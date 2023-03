Sie haben den ersten Schritt zum Titel gemacht und stehen im Finale. Germersheims Landesliga-Volleyballer greifen nach dem 3:0 (25:22, 25:14, 25:21) im Play-off-Halbfinal-Derby gegen den TSV Speyer III nach dem Titel.

Was nach einem klaren Sieg aussieht, war aber doch ein Stück mehr Arbeit. Letztendlich brachten Dominik Kuhn und die lautstarken Fans das Team auf die Siegerstraße. Das junge Gästeteam spielte forsch. Die druckvollen Aufschläge der Speyerer bekamen die Mannen von Coach Dominik Betsch nicht in den Griff. „Ich war vor dem Spiel sehr entspannt. Aber Mitte des ersten Satzes war ich so angespannt, dass bei mir kein Blut mehr aus den Adern gekommen wäre“, verriet der Trainer später.

Speyer führte schnell mit 10:4 und 19:12. Dann schlug die Stunde von Dominik Kuhn, als er zum Aufschlag kam. Die 150 Fans Taten mit ihrer Stimmung das Übrige. Punkt für Punkt kam Germersheim heran, glich zum 20:20 aus. Speyer war nun sichtbar nervös. Die Germersheimer Defensive war Ausgangspunkt für druckvolles Angriffsspiel. Das Gastgeber-Team wurde von seinen 150 Fans frenetisch angefeuert. Über 3:0, 11:6 und 14:8 baute Germersheim die Führung aus, ehe die nächste 11:6-Serie die 2:0-Führung brachte.

Ein starker Dominik Kuhn

Vor dem dritten Satz brachte Dominik Betsch mit Paco Pelegri und Dmytro Lukianov zwei neue Außenangreifer. Sie fügten sich nahtlos ins Spiel ein. Angeführt vom starken Dominik Kuhn und einem gut aufgelegten Zuspieler Felix Kühner ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen.

„Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Ausschlaggebend waren für mich unsere Aufholjagd im ersten Satz und definitiv unser heutiger MVP“, sagte Betsch erleichtert. Dominik Kuhn - von seinen Mitspielern mehrfach als Most Valuable Player (MVP), als wertvollster Spieler, auserkoren : „Speyer hat uns am Anfang echt gut unter Druck gesetzt, aber wir haben uns gut zurückgekämpft. Die Stimmung war einfach nur Hammer.“

Am übernächsten Wochenende geht es im Finale um die Landesligameisterschaft gegen die TG Konz. Die hatte das erste Halbfinale mit 3:0 gegen Gensingen gewonnen und ist Gastgeber für Finale und Spiel um Platz drei. Wann genau in welcher Halle gespielt wird, ist noch offen.