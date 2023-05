Die Seilspringerinnen der TS Germersheim sind auf den deutschen Teammeisterschaften erfolgreich. So erfolgreich, dass einige von ihnen sich für die WM in den USA qualifiziert haben. Die Teilnahme kostet jedoch viel Geld.

Bei den deutschen Teammeisterschaften in Lüneburg ging es für die Springer der TS Germersheim um Startplätze im Nationalteam für die Weltmeisterschaft im m Juli in Colorado Springs in den USA. Da Rope-Skipping bisher keine olympische Sportart ist, müssen die Qualifizierten alle Kosten für Anreise, Unterkunft, Verpflegung, Startgebühren und die verpflichtende Delegationskleidung selbst übernehmen und haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

In Lüneburg ging es mit dem Bundesfinale los. Alexandra Florinski und Emely Prel von der TS sicherten sich im 2 x 30 Double Under Relay in der Altersklasse (AK) 4 direkt mit einem neuen persönlichen Bestwert von 135 gleichauf mit einem Brandenburger Paar den ersten Platz. Im Double Under wird das Seil während eines Sprungs zweimal unter den Füßen hindurchgeschwungen. Simone Illing und Fabienne Metzger nahmen in der AK1 mit ihrer Pair Freestyle den Bundesfinalsieg mit nach Germersheim.

Überraschung im Wheelwettkampf

Danach folgte der Wheelwettkampf. Mindestens zwei Springer bilden eine Kette, indem sie jeweils einen Griff ihres Einzelseils zum Nachbarn weiterreichen, um dann gemeinsam zu springen. In der AK1 landeten Simone und Bianca Illing nach einigen Fehlern im Freestyle auf dem fünften Platz hinter Sarah und Ronja Höfers, die in der Kür fehlerfrei blieben. Beide Paare sicherten sich überraschenderweise die Qualifikation für das Open Tournament in Colorado Springs und freuten sich riesig. Die anderen Germersheimer Paare waren Linda Orschel und Emely Prel (AK4, 5.), Stefanie Nering und Milena Riester (AK5, 5.) und Emilia Messerschmidt und Christina Khramtsov (AK2, 3.).

Im Double Dutch Triad, zwei Springer an den Seilen, drei in der Mitte, gewannen Christina Khramtsov, Diana Brauer, Simone Illing, Fabienne Metzger und Bianca Illing die Vizemeisterschaft, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die WM. Sie lagen nur um 31 Hundertstel hinter dem Meisterteam vom TV Oberstein.

Florinski und Nering an der Spitze

Für den Overall-Wettkampf im Team, bestehend aus vier Geschwindigkeits- und vier Freestyledisziplinen, hatten sich drei Teams aus Germersheim qualifiziert: Das jüngste Team, Lilly Ehmer, Stefanie Nering, Emely Prel, Linda Orschel, Alexandra Florinski und Petra Golik, startete in der AK4 und konnte mit guten Freestyles auf seiner ersten deutschen Meisterschaft glänzen. Es sprang dreimal zu Bronze und dreimal Silber. Mit einer fast fehlerfreien Pair Freestyle setzten sich Florinski und Nering an die Spitze. Insgesamt reichte es auch für den Gesamtsieg in der AK4. Danach kam die große Überraschung: Die beiden haben die Qualifikation für ihre erste WM geschafft.

In der AK2 ging das Team Milena Riester, Jessica Grünwald, Emilia Messerschmidt, Christina Khramtsov und Diana Brauer an den Start, kämpfte sich in einer sehr starken Altersklasse im Double Dutch (DD) Speed Sprint und DD Pair Freestyle auf den fünften Platz und mit einer fast fehlerfreien DD Single sogar den dritten Platz.

Tageshöchstwert fürs gemischte Team

Bei den Ältesten ging das gemischte Team Simone Illing, Fabienne Metzger, Sarah Höfers, Mark Maurer und Bianca Illing an den Start. Höhepunkt war das perfekt gesprungene Double Dutch Single, welches mit Abstand den Tageshöchstwert erhielt. Das Team konnte sich über dreimal Bronze, einmal Silber und zweimal Gold freuen. Der zweite Platz in der Gesamtwertung führt sie zur WM.

Info

Um die Kosten einer WM-Teilnahme stemmen zu können, haben die Springer eine Crowdfunding-Aktion unter https://gofund.me/0fca5e37 gestartet: „Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende, die unseren Traum von der WM-Teilnahme in den USA unterstützt.“ Am Sonntag waren 1868 Euro von gewünschten 5000 Euro eingegangen.