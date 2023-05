Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach vier Jahren hat Gerd Götz als Trainer des TV Wörth sein „Abschiedsspiel“ in der Frauenhandball-Oberliga gegen die TSG Haßloch (Sonntag, 18 Uhr).

Herr Götz, wie fühlen Sie sich?

So ein bisschen zweigeteilt. Zum einen freue ich mich auf meine neue Aufgabe in Heiligenstein. Zum anderen war die Situation hier in