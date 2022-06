Das erste S-Springen des Zeiskamer Pfingstturniers zieht sich, die nächsten Reiter kommen auf den Vorbereitungsplatz. 64 stellen ihre Pferde am Freitagnachmittag vor. Hans-Günter Klein vom RFV Namborn soll noch die von ihm gezüchtete Quiosa vorstellen. Zwölf Pferde sind ohne Fehler über den Parcours gekommen. Lokalmatador Mikka Roth hat das geschafft auf Caboto. Zwei Pferde platziert Maren Hoffmann vom brandenburgischen RFV Neustadt. An die Zeit von Jochen Teufel und Arc en ciel de Gaia kommt keiner heran. In 72,80 Sekunden gewinnt das Paar vom RC Altenheim die Prüfung. Knapp acht Zehntelsekunden langsamer Armin Schäfer vom RV Mannheim mit Horse Gym’s Cylana.

Die Starterfelder waren schon bei den ersten M-Springen der Veranstaltung mit den Höhepunkten am Pfingstmontag, sieht man vom Mächtigkeitsspringen am Samstagabend ab, riesig: 77 Pferde am Donnerstag, 67 am Freitag. Britt Roth konnte zwei Pferde in zwei Abteilungen ohne Fehler platzieren, Curly (Platz 4) und Atthina (Platz 2). Die ersten Sieger waren Michael Herhalt aus Donaueschingen, Maximilian Krauß vom RFV Groß-Zimmern und Max Werner vom RFV Biblis. 42 Paare blieben am Freitag fehlerlos. Jeweils 54 Euro kassieren Anuschka Schauer vom RV Großhelfendorf und Carla-Malin Nettekoven für ihre ersten Plätze im zweigeteilten Feld. Das Turnier wird am Samstag um 8 Uhr fortgesetzt. Um 17 Uhr beginnt das S-Springen für Amazonen. Die Fahrer, die nun die deutsche Meisterschaft der Zweispänner mit der Dressur eröffnen, sind empfangen worden.