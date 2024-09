Die Weintor-Classic des ADAC-Ortsclubs „Deutsches Weintor“ in Schweigen-Rechtenbach ist ein Geheimtipp unter Südpfälzer Oldtimerfreunden. Sie zählen sie zu einer der schönsten Ausfahrten mit historischen Zweirädern. 62 Teilnehmer gingen am Vormittag am Deutschen Weintor mit ihren Motorrädern bis Baujahr 1970 auf die rund 120 Kilometer lange Strecke. Der Start erfolgte in Minutenabständen. Die Fahrt war professionell vom Vorsitzenden Jürgen Bentz und seinem Organisationsteam vorbereitet und fand die Zustimmung der Teilnehmer. Rudolf Reinhard aus Walldorf war mit fast 92 Jahren der älteste Teilnehmer mit seiner BMW R 69 S aus dem Jahre 1957. Das älteste Zweirad war die Triumph Free Engine aus dem Jahre 1913 und wurde von Nico Kövago aus Rheinzabern gefahren. Philipp Loos aus Braunschweig hatte die weiteste Anreise.