Spitzenspiel an der Sauheide. Der TB Jahn Zeiskam trifft auf Spitzenreiter TuS Mechtersheim. Kann Zeiskam nochmals rankommen? Ein 19-Jähriger soll dabei helfen.

Der TuS Mechtersheim hat aktuell sieben Punkte Vorsprung vor Jahn Zeiskam. Sollte der Gast das Duell am Samstag um 16 Uhr gewinnen, wäre das bereits eine Vorentscheidung. Zugleich wäre damit aber auch der zweite Platz von Zeiskam gefährdet, denn Basara Mainz (am Sonntag beim FC Bienwald Kandel) liegt nur vier Punkte dahinter und empfängt am folgenden Samstag die Südpfälzer.

„Wir wollen den zweiten Platz auf jeden Fall sichern. Wir wissen, dass wir auf den Tabellenführer treffen und ein sehr gutes Spiel machen müssen. Aber wir kennen auch unsere Heimstärke und wollen diese nutzen und die Zuschauer mitnehmen“, sagt Jahn-Trainer Jannick Immel. Er denkt an das Hinspiel in Mechtersheim, in dem Zeiskam zur Halbzeit 0:3 zurücklag lagen, ehe die Gäste in der aufregenden zweiten Hälfte auf 2:3 verkürzen konnten. „Wir wollen zeigen, dass wir weiter und reifer sind als im Hinspiel und gehen mit vollem Selbstbewusstsein in unser Heimspiel. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben eine fast perfekte Rückrunde bisher gespielt – trotz zahlreicher Verletzungen und Ausfällen. Wir sind bereit und haben einen klaren Plan für dieses Spiel“, sagt Immel.

Gebhardts vierter Einsatz

Im Tor wird wieder der 19-jährige Milan Gebhardt stehen, nachdem Mario Prskalo längere Zeit ausfallen wird. „Milan hat in Steinbach einen coolen und gelassenen Eindruck hinterlassen. Wir sind absolut überzeugt von ihm, und er ist auch in der Mannschaft unheimlich anerkannt und erhält eine große Wertschätzung“, berichtet der Trainer über den Neuzugang zu dieser Saison.

Bisher war Gebhardt dreimal im Einsatz, im Pokal gegen den FSV Offenbach und den Oberligisten FK Pirmasens sowie im Punktspiel beim FKP II. Der in Weisenheim am Sand wohnende junge Torwart hat 2025 sein Abitur an der IGS in Frankenthal absolviert und macht momentan eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. „Wir haben vorher in Ruchheim gewohnt, und dort habe ich mit fünf, sechs Jahren sowohl mit Fußball wie mit Handball angefangen – im Fußball als Stürmer, im Handball als Mittespieler“, erzählt er. Bis zur U15 habe er noch beides gespielt.

Früh schon bei den Älteren gespielt

Nach dem Umzug nach Weisenheim stand er ab der U12 im Tor der Sportgemeinschaft in Freinsheim. „Der Torwart wollte nicht mehr, und der Trainer meinte, ich solle ins Tor gehen. Das hat mir dann auch viel Spaß gemacht.“ Einem Trainer von Wormatia Worms fiel er in einem Kreispokalspiel auf. In der U14 war er in Worms, als U16-Torwart wurde er dann schon in die U17 hochgezogen. Gebhardt erinnert sich: „In der richtigen U17 gab es dann in der Rückrunde einen Trainerwechsel, und ich wurde nicht mehr berücksichtigt. Damit war für mich das Kapitel Worms geschlossen.“

Er wechselte zum LSC nach Ludwigshafen, wo er die Nummer1 in der U19 in der Verbandsliga und Regionalliga war. Nach einem Kontakt mit Jahn-Teammanager Patrick Pfaff durch seinen Spielerberater war er im Probetraining beim TB Jahn Zeiskam. „Ich machte dann auch einige Vorbereitungsspiele mit, kam zu den bisherigen drei Einsätzen in der ersten Mannschaft und spielte, um Spielpraxis zu haben, auch in der zweiten Mannschaft.“

Aufstieg? „Schaffen wir“

Vor seinem vierten Pflichtspiel spricht er von einem wegweisenden Spiel für beide Mannschaften. „Man merkt die Anspannung. Aber ich spiele gerne Fußball und bin komplett gelassen. Ich habe meine Spielweise, meinen Spielstil, den ich immer beibehalte. Ich weiß auch, dass ich das kann und bin dankbar für die Chance, bei diesem Spiel dabei sein zu können. Wir haben eine hundertprozentige Chance, das Spiel zu gewinnen. Wir sind ein zusammengewachsener Haufen. Der Kampf macht unsere Truppe aus. Wir werden den Aufstieg schaffen“, gibt sich Milan Gebhardt sehr selbstbewusst. Sein Vater begleitet ihn bei fast allen Spielen.

Der Vater gönnt dem Sohn

Einen besonderen Reiz hat die Partie des Zweiten gegen den Tabellenführer auch im Vater-Sohn-Verhältnis des 58-jährigen Sportdirektors des TuS Mechtersheim, Heiko Magin, und dem 36-jährigen Zeiskamer Teammanager Patrick Pfaff. Auch Magin denkt an das Hinspiel, das „nach klaren 60 Minuten mit einem 3:0-Stand für uns gelaufen war, dann aber durch Zeitstrafe, zwei Elfmeter für Zeiskam und eine Rote Karte gegen uns bei einer weiteren dicken Chance für Zeiskam fast noch gekippt wäre.“

Mechtersheim habe seine Sache mit Siegen gegen Basara Mainz und Waldalgesheim gut gemacht, gegen die Zeiskam noch spielen müsse. Magin: „Nur bei einer Niederlage von uns kann es noch spannend werden. Wir haben inzwischen wieder alle Stammspieler an Bord, aber trotzdem großen Respekt und wissen, was uns erwartet – eine schwere Aufgabe.“

Seinem Sohn, der nach fünf Jahren Zeiskam verlässt, würde er den Aufstieg auch gönnen. „Nicht als Vater, sondern als Neutraler mit dem Blick von außen als Fußballkenner sehe ich, dass er durch seine vielen Kontakte für die jetzige tolle Personalpolitik zum guten Stand der Mannschaft und des Vereins viel beigetragen hat.“

Patrick Pfaff: „Wir müssen gewinnen. Selbst haben wir es nicht mehr in der Hand, aber wir könnten die Meisterschaft bei vier Punkten Abstand noch etwas spannend machen. Schließlich sind wir seit 31. Juli 2024 auf unserem Rasenplatz unbesiegt.“

Von seinem Vater habe er sich viel abschauen können – schon als dieser noch Trainer war. „Ich habe viel von ihm gelernt. Ich wünsche ihm auch immer alles Gute – außer jetzt am Samstag.“