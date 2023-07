Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julia Stieß war eine Weinprinzessin. Knapp zehn Jahre später ist sie bereit, um an einer deutschen Fitness-Meisterschaft teilzunehmen. Täglich zwei Workouts haben sie und Dennis Neu, der ein Crossfit-Studio in Offenbach führt, in Berlin vor sich. Vor drei Jahren kam Stiess erstmals in die Box des WM-Teilnehmers von 2022.

Ricarda und Peter, ein befreundetes Paar, haben sie mitgenommen ins „Evil Nine“ in Offenbach. Drei Jahre ist das her. Nun fühlt sich Julia Stieß fit für die Meisterschaft