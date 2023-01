Für die Basketballerinnen des TV Bad Bergzabern scheint in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz II der Weg frei zu sein für den Aufstieg in die Oberliga. Mit dem Heimspiel gegen den Tabellensechsten TSG Heidesheim (Sonntag, 16 Uhr, Kreishalle) starten sie in den Saisonschlussspurt.

Der 81:51-Hinspielerfolg gegen den härtesten Widersacher ASC Mainz III war bereits eine deutliche Ansage im Titelkampf gewesen. Im Rückspiel gab es einen 66:62 (57:57, 28:24)-Erfolg nach Verlängerung in der Landeshauptstadt. Ein Meilenstein auf dem Weg zum großen Erfolg. Tina Lavan rettete Bergzabern, das schon mit zehn Punkten geführt hatte, in die Nachspielzeit. Dank vier weiterer Lavan-Treffer, einem Nahdistanzwurf von Erna Schott und einem Dreier von Nora Zoller holte sich der Spitzenreiter den Sieg. Mit sechs Punkten Vorsprung zieht das Team um Trainer Jan Wroblewski nach sieben Spielen einsam seine Kreise an der Tabellenspitze.

Sieben Spielerinnen haben den Sprung unter die Top 25 der Schützinnen geschafft. Anna Rapp liegt mit 108 Treffern an zweiter Stelle. „Der Sieg in Mainz bedeutete quasi die Vorentscheidung. Wir sind weiterhin ungeschlagen und können uns jetzt nur noch selbst im Weg stehen“, sagte Wroblewski bei seinem Jahresfazit. Er hatte den Oberliga-Aufstieg bereits vor Saisonbeginn als internes Ziel ausgegeben – jetzt glauben auch die TVB-Mädels fest daran. Der Trainer will ungeschlagen aufsteigen.

Der Tabellenfünfte BBV Landau erwartet am kommenden Sonntag parallel den sieglosen BBC Fastbreakers Rockenhausen in der Halle der Horstringschule.