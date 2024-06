Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften für die U23 und U16 in Koblenz sorgte Anton Seitz für den einzigen Titelgewinn eines Südpfälzers.

Das Nußdorfer Mehrkampftalent bestätigte seine Favoritenrolle im Hochsprung der Klasse M15. Bei 1,76 Metern war er alleine im Wettbewerb. Im zweiten Versuch übersprang er seine neue Rekordhöhe von 1,84 Metern. Für ihn hat es sich ausgezahlt, dass er sich beim engen Zeitplan auf den Hochsprung konzentrierte.

Bis zum letzten Versuch lag der Germersheimer Speerwerfer Leon Popp mit 54,32 Metern auf dem Silberrang. Der Konstanzer Jakob Kresalek verdrängte ihn in der M15 mit einer Weite von 57,39 Metern. Für die dritte Medaille sorgte Tobias Otto vom TV Wörth: Platz drei im Diskuswerfen mit neuer Bestweite von 41,58 Metern.

Zu viel Rückenwind

Fünfte Plätze gingen über die 800 Meter der U23 an Julian Weis vom LCO Edenkoben (1:54,57 Minuten sind persönlicher Rekord) und an die 4 x 100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim. Samuel Wien, Danny Clauß, Akki Ravichchandran und Maxim Sorokin liefen 44,00 Sekunden.

In der Klasse M14 erreichte Jonathan Günther vom TV Nußdorf mit 2,75 Metern den fünften Platz im Stabhochsprung. Johan Kliche vom TVN steigerte sich im Endkampf der besten Weitspringer M15 als Siebter auf 5,83 Meter. Lana Ruhnau von der TS Germersheim sicherte sich mit 12,94 Sekunden die Finalteilnahme 100 Meter W14 und belegte in 12,98 Sekunden den siebten Platz. In beiden Läufen war zu viel Rückenwind. Weitere gute Ergebnisse erzielten über 800 Meter Lena Entling (TVN/ 2:25,66 Minuten) in der W15 und Sylvie Bode (TSV Kandel/2:28,12) in der W14.