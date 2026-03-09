„Detlef Gäßler hat hochüberlegen alles gewonnen. Er hat keinen einzigen Satz abgegeben“, teilte die Verbandsseniorenwartin des Pfälzischen Tischtennisverbandes Steffi Schneider zum Sieg des Akteurs des TTV Edenkoben bei den Senioren 60 mit. Bei den südwestdeutschen Meisterschaften in Maximiliansau setzte sich der Defensivspieler immer mit 3:0 durch, auch im Endspiel gegen den Wörther Helmut Biernoth. Die Finalisten dürfen an den deutschen Meisterschaften in Erfurt teilnehmen.

Im Doppel siegten Biernoth/Gäßler im Finale gegen Uwe Leitheiser/Christian Oder (SV Mörsbach/TSG Groß-Winternheim) in drei Sätzen. Niko Kleiner vom TSV Kandel zog bei den Senioren 45 ins Endspiel ein, unterlag dort Dimitrij Swidtschenko (TTV Andernach) in fünf Sätzen. Im Doppel schied Kleiner im Halbfinale an der Seite von Christian Knopf (TTV Neustadt) im Halbfinale aus.